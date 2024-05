Madagascar: Unathi Organic Cosmetics - Formulations et ingrédients rares de Madagascar, l'excellence de la cosmétique

Innovation, expertise en formulation et personnalisation. Autant de termes qui définissent Unathi Organic Cosmetics, un laboratoire et fabricants de cosmétiques malgaches. Unathi se distingue en faisant de ces éléments les piliers de sa mission. L'entreprise vise à devenir la référence en matière de formulations cosmétiques à base d'ingrédients actifs rares provenant de l'île, tout en valorisant la biodiversité malgache dans un cadre écoresponsable.

Spécialisée dans le secteur BtoB, Unathi Organic Cosmetics crée des produits personnalisés et de haute qualité. Leur service de marque blanche permet à ses partenaires d'apposer leur propre logo sur une variété de produits tels que des savons, des crèmes, différentes huiles, sérums et bien d'autres, tous conçus et fabriqués avec le plus grand soin à Madagascar.

La personnalisation est au coeur de l'offre d'Unathi. Les clients ont la possibilité de travailler main dans la main avec les formulateurs pour adapter les recettes selon leurs spécifications, garantissant ainsi un produit fini qui est non seulement unique mais aussi parfaitement adapté aux besoins de leur marché cible.

Unathi propose à ses clients des ingrédients d'exception provenant de l'île rouge. Les ressources naturelles uniques de notre pays, connues pour leurs propriétés bénéfiques, font partie intégrante des formulations d'Unathi. Cette valorisation du patrimoine malgache permet non seulement de promouvoir la biodiversité locale mais aussi de garantir une qualité exceptionnelle.

Les produits d'Unathi sont élaborés dans des laboratoires locaux, où l'expertise rencontre la tradition pour créer des cosmétiques qui respectent à la fois la peau et l'environnement. Cet engagement envers l'écoresponsabilité se manifeste à travers l'utilisation de procédés de fabrication qui minimisent l'impact environnemental, soulignant l'engagement de l'entreprise à soutenir des pratiques durables.

Avec Unathi Organic Cosmetics, les professionnels optent pour un partenaire qui valorise l'excellence et l'authenticité made in Madagascar. Une opportunité pour les clients de se démarquer avec des produits différents, donnant un avantage concurrentiel indéniable et pouvant améliorer grandement son image de marque. Avec des produits respectant les normes de l'International Fragrance Association (IFRA), et ISO 22716, Unathi promet de créer des produits d'exception.

JR