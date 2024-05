Madagascar: Anjozorobe - Trois femmes enlevées par une vingtaine de dahalo

Les bruits assourdissants des armes à feu ont de nouveau semé la terreur dans le district d'Anjozorobe dans la nuit du 7 mai. Une vingtaine de dahalo armés ont attaqué le fokontany d'Ambohitsoa, situé dans la commune rurale de Beronono, vers 20h30.

Les assaillants, entrés par le nord du village, ont tiré une dizaine de coups de feu en l'air pour intimider les habitants. Munis de fusils d'assaut, d'un MAS 36 et d'armes blanches, ils ont également encerclé le logement des gendarmes sur place, afin d'empêcher toute tentative de riposte de ces derniers. Profitant de la panique, les bandits ont cambriolé trois foyers et ont enlevé trois femmes, Nomenjanahary Rinasoa Tanjona Ralinirina, une cultivatrice, Sandra Andrianiaina Zafimahefa, une institutrice et Sitrakiniaina Raharimalala, également institutrice. Elles sont âgées de 22 à 29 ans. Les deux époux des institutrices enlevées ont été grièvement blessés à coups de hache par les malfaiteurs lors de l'attaque. Au minimum, une somme de 100.000 ariary a été dérobée dans chaque foyer.

Les malfaiteurs ont également volé divers dossiers scolaires et des sacs à dos appartenant aux institutrices, ainsi que deux téléphones portables avant de prendre la fuite vers l'ouest en direction de la commune rurale d'Ambolotarakely, toujours dans le district d'Anjozorobe. Les forces de l'ordre ont été alertées et une opération de recherche est en cours pour retrouver les bandits et libérer les otages. En plus des fokonolona, des éléments de la Brigade d'Ambatomanoina sont également venus en renfort. Les blessés quant à eux sont actuellement soignés au Centre de Santé de Base (CSB) de Beronono.

Cet événement tragique a provoqué une onde de choc dans la communauté d'Ambohitsoa et ses environs. Les habitants attendent une action ferme des autorités pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans la région. En effet, Anjozorobe a été le théâtre d'une série d'attaques violentes ces derniers mois, notamment l'enlèvement de deux femmes et d'un homme en avril à Marovazaha Fieferana, où les dahalo ont également tué deux personnes, dont une mère de famille.