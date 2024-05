Tunisie: Handisport - Vers le lancement du para-cyclisme en Tunisie, en vue des Jeux paralympiques 2028

TUNIS — Le Comité National Paralympique Tunisien est déterminé à mettre en oeuvre sa stratégie de promotion des sports paralympiques en ciblant de nouvelles spécialités dont notamment le para-cyclisme en vue d'une participation aux Jeux Paralympiques 2028, a affirmé le Directeur Technique National, Abderrazak Souaisia.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Souaisia a précisé qu'une réunion entre le Comité Paralympique Tunisien et des représentants de la Direction Technique de la Fédération Tunisienne de Cyclisme (FTC) et de l'Association Aube du Sahara de Douz, a permis de discuter des premières étapes nécessaires pour le lancement de l'épreuve de para-cyclisme.

Il a annoncé, à ce propos, l'organisation d'une session de formation à l'intention des entraîneurs et des spécialistes de ce sport, et ce le 25 mai courant au centre international des recherches, des études et de formation sur l'handicap, à Gammarth, en vue de faire connaître les règlements de cette discipline et les critères internationaux adoptés dans la classification des sportifs paralympiques, selon la nature et le degré d'handicap.

"Le Comité paralympique organisera une semaine avant à Gafsa, une journée nationale paralympique, dans le cadre de son souci constant de promouvoir les sports destinés aux personnes porteuses d'handicaps, d'intégrer cette catégorie dans le milieu social et de lui permettre de développer ses capacités", a ajouté Souaisia, précisant que "le para-cyclisme sera parmi les sports participants aux ateliers programmés en plus du boccia, du para triathlon, du para aviron, du para tennis de table, du para badminton, du para taekwondo et du para haltérophilie".

Le DTN a souligné, d'autre part, la nécessité de soutenir davantage les sports paralympiques, compte tenu du coût élevé des appareils et des équipements nécessaires, afin d'offrir les meilleures conditions d'entraînement et de compétition aux athlètes handisports tunisiens qui ont démontré à plusieurs reprises leur capacité d'honorer le drapeau national lors des manifestations internationales.

De son côté, Mohamed Ben Souissi, Directeur Technique de la FTC a affirmé le soutien de la fédération au projet d'intégration du para-cyclisme dans le programme de ses activités, avec le concours du comité paralympique tunisien. Il a ajouté qu'une session de formation supervisée par des experts et des conférenciers sera organisée prochainement à l'intention des staffs techniques, affirmant le soutien de la fédération aux efforts du comité paralympique dans le domaine d'organisation des courses para-cyclistes sur route qui seront ouvertes aux représentants des associations et des centres pour handicapés, ce qui constituera une plateforme pour la détection des talents, dans la perspective de créer une sélection nationale capable de défendre les couleurs nationales.

De son côté, Fraj Ben Mohammed, vice-président de l'Association cycliste Aube du Sahara de Douz, a salué "le sérieux" affiché par les responsables du Comité national paralympique tunisien pour les la création d'autres spécialités comme le para-cyclisme, en vue de former de nouvelles associations et d'organiser un championnat national de manière à contribuer à ouvrir de nouveaux horizons face aux personnes à besoins spécifiques et à découvrir de nouveaux champions.

"L'association cycliste Aube du Sahara de Douz est l'une des premières associations à avoir pris l'initiative de former une équipe cycliste pour personnes handicapées en 2021", a-t-il ajouté, rappelant dans ce contexte que l'association comprend actuellement environ 35 licenciés, dont 5 en para-cyclisme.