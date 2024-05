Ile Maurice: Une femme recherchée pour avoir poignardé son époux

La police de Bel-Air-Rivière-Sèche enquête sur un cas de violence domestique à Pont-Lardier, après qu'un habitant de la localité a reçu un coup de couteau à l'abdomen.

L'agression s'est produite dans la nuit de mercredi après une discussion houleuse entre le couple. L'épouse a saisi un couteau et a infligé des coups au quadragénaire. Ce dernier, grièvement blessé et saignant abondamment, a pu alerter les policiers du poste de police de Bel-Air. Une fois sur place, les policiers ont transporté le blessé au centre de santé de la localité pour les premiers soins, avant qu'il soit conduit à l'hôpital Dr Bruno Cheong, Flacq. Il a été admis en salle et son état de santé est jugé inquiétant.

La victime a pu confier aux policiers que c'est son épouse qui lui a donné des coups de couteau. «Mo finn gagn enn diskision ek mo madam, linn pwagnard mwa», a-t-il déclaré. L'époux étant dans un état second et sous l'influence de l'alcool au moment des faits, la police n'a pas pu recueillir sa version officielle. Ils devront attendre l'aval du médecin traitant avant d'auditionner le quadragénaire. Entre-temps, l'épouse est recherchée pour serious assault.