Ile Maurice: La pagaille quotidienne

S'il y a un service public qui s'est détérioré durant ces dernières années, c'est bien le service postal.

Le député du Parti travailliste Fabrice David a soulevé les problèmes auxquels font face les habitants de sa circonscription, notamment ceux de Pointe-aux-Sables et des régions avoisinantes, à l'ajournement des travaux parlementaires mardi. Mais ce problème n'est pas limité à cette circonscription.

Il y a toujours une queue devant les bureaux de poste. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ceux qui ont besoin des services postaux, dont des personnes âgées, doivent attendre en subissant les caprices de la météo. Dans de nombreux bureaux de poste, un seul comptoir est ouvert entre 11 et 16 heures, ce qui n'arrange pas les choses.

Il est vrai que la poste offre toute une panoplie de services aux Mauriciens en dehors de sa mission première, c'est-à-dire l'affranchissement de courriers, la vente de timbres postaux ou encore le transfert des colis. Cependant, elle peine à servir correctement les habitants de nombreuses régions. Bon nombre de Mauriciens se demandent pourquoi la poste accepte des services comme le paiement des factures d'eau, d'électricité, de téléphone ou le renouvellement des licences des véhicules, moyennant des commissions, alors qu'elle n'est pas capable de satisfaire ses clients.

Narendranath Gopee, président de la National Trade Union Confederation, explique que sur les 84 bureaux de poste, il y avait 70 postal officers manquants. «Il y a une demande de la part du syndicat et le mois dernier, on en n'a recruté que 27, donc il y a encore un manque d'officiers.» Il ajoute qu'avec le commerce en ligne qui s'est ajouté aux offres, un client qui sollicite ce service peut prendre jusqu'à 20 minutes devant un comptoir. «Donc je comprends la frustration des membres du public et il faut à tout prix recruter davantage.»

Au ministère de la Technologie informatique, communication et de l'innovation, on nous annonce que ce problème a été porté à la connaissance des cadres et que tout est mis en oeuvre pour trouver des solutions.