Afrique de l'Est: Natation - Duel entre Maurice et Madagascar

La sélection mauricienne s'en est bien sortie hier avec pas moins de trois médailles d'or, trois d'argent et cinq de bronze. Toutefois, les nageurs malgaches ont aussi brillé en remportant quatre médailles d'or, quatre d'argent et une de bronze. Au final, c'est Madagascar qui est actuellement en tête avec 10 médailles d'or, soit une de plus que Maurice.

Avant le relais mixte du 4x100m nage libre, Maurice et Madagascar étaient ex aequo en termes de médailles d'or, chacune des nations ayant récolté trois hier. Mais la dernière épreuve de la journée a été à l'avantage des Malgaches qui ont fini la course devant les Mauriciens. Il faudra donc attendre la 4e et dernière journée, aujourd'hui, pour savoir qui aura le mot de la fin.

Alysson Yene Teck est toute fière d'avoir remporté le 100m brasse féminin.

Cela dit, dans le camp mauricien, au niveau des épreuves individuelles, Chloé Ah Chip (100m papillon), Alysson Yene Teck (100m brasse) et Matteo Tin Wan Yuen (100m brasse) sont tous montés sur la plus haute marche du podium. Matteo Tin Wan Yuen a récolté l'argent au 100m papillon tandis que Luca Hecker a obtenu les médailles du même métal au 50m nage libre et au 50m dos. Enfin, en bronze nous avons eu Chloé Le Guen et Eunnice Ramdhun, ex aequo au 50 nage libre, Eunnice Ramdhun et Timothy Leung Hing Wah au 100m brasse et enfin Chloé Le Guen au 50m dos.

A ce jour, Madagascar mène avec 10 médailles d'or, 13 d'argent et deux de bronze (total 25 médailles) devant Maurice (9 or, 9 argent et 13 bronze, soit un total de 31 médailles) et les Seychelles (6 or, 3 argent et 11 bronze, soit 20 médailles au total).

Resultats

100m Papillon - Féminin

1 Ah Chip, Chloe 16 (MCE) - OR

2 Ony Mbolasoa Fideran, Andrianaivo 18 (MAD) - ARGENT

3 Bristol, Dorianne 15 (SEY) - BRONZE

100m Papillon - Masculin

1 Andriampenomanana, Baritiana Mathieu 17 (MAD) - OR

2 Tin Wan Yuen, Matteo 17 (MCE) - ARGENT

3 Pierre, Lihandro 16 (SEY) 1:04.30 - BRONZE

50m Nage libre - Féminin

1 Smythe, Angelina 15 (SEY) - OR

2 Razafindrandretsa, Miranda 17 (MAD) - ARGENT

3 Le Guen, Anne Gaelle Chloe 17 (MCE) et Ramdhun, Eunnice 17 (MCE) - BRONZE

50m Nage libre - Masculin

1 Ferley, Amos 18 (SEY) - OR

2 Hecker, Luca 17 (MCE) - ARGENT

3 Rakotobe, Tendry Tiavina 15 (MAD) - BRONZE

100m brasse - Féminin

1 Yene Teck, Alysson 17 (MCE) - OR

2 Finaritra, Razakatiana 17 (MAD) - ARGENT

3 Ramdhun, Eunnice 17 (MCE) - BRONZE

100m brasse - Masculin

1 Tin Wan Yuen, Matteo 17 (MCE) - OR

2 Emadisson, Aina Horavaka 17 (MAD) - ARGENT

3 Leung Hing Wah, Timothy 17 (MCE) - BRONZE

50m dos - Féminin

1 Ony Mbolasoa Fideran, Andrianaivo 18 (MAD) - OR

2 Smythe, Angelina 15 (SEY) - ARGENT

3 Le Guen, Anne Gaelle Chloe 17 (MCE) - BRONZE

50m dos - MASCULIN

1 Rakotobe, Tendry Tiavina 15 (MAD) -OR

2 Hecker, Luca 17 (MCE) - ARGENT

3 Ferley, Amos 18 (SEY) BRONZE

Relai mixte 4x100m nage libre

1 (MAD) A - OR

2 (MCE) A (Matteo Tin Wan Yuen - Chloe Ah Chip - Eunnice Ramdhun et Lucas Hecker) - ARGENT

3 (SEY) A - BRONZE

Programme de la 4e journée

200m papillon Féminin - Chloé Ah Chip

200m papillon Masculin - Matteo Tin Wan Yuen

100m nage libre Féminin - Chloé Ah Chip et Chloé Le Guen

100m nage libre Masculin - Baptiste Capitte et Luca Hecker

200m 4 nages - Féminin Eunnice Ramdhun et Alysson Yene Teck

200m 4 nages - Masculin - Timothy Leung Hing Wah - Matteo Tin Wan Yuen

50m papillon Féminin - Chloé Ah Chip et Eunnice Ramdhun

50m papillon Masculin - Baptiste Capitte et Luca Hecker

Relais mixte 4x100m 4 nages