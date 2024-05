Ile Maurice: Le procès contre Ritesh Gurroby démarre devant la Cour d'assises lundi

Le 13 mai. C'est la date à laquelle le procès intenté contre Ritesh Gurroby sera appelé pour la première fois devant la Cour d'assises, dans le cadre de son arrestation et de sa détention depuis deux ans dans l'affaire de saisie de drogue de Rs 3,3 milliards.

En effet, la magistrature de la Bail and Remand Court avait donné un ultimatum à la poursuite de venir de l'avant avec un procès contre Ritesh Gurroby dans le plus bref délai. Au cas échéant, le suspect sera libéré contre deux cautions. Sauf que le Directeur des poursuites publiques avait ordonné la tenue d'un procès contre l'accusé. Ritesh Gurroby, qui a retenu les services de Mes Sanjeev Teeluckdharry et Rama Valayden, fait désormais l'objet de deux accusations formelles de trafic de drogue avec circonstances aggravantes, possession d'héroïne et possession de résine de cannabis pour la distribution.

L'arrestation de Ritesh Gurroby remonte au 2 mai 2021, lorsque les enquêteurs de la brigade anti-drogue ont effectué une perquisition sur un terrain privé situé sur la route du Club Med, à Pointe-aux-Cannoniers, en présence du gardien Seewoodanand Rawoah. Lors de cette perquisition, trois endroits situés dans un rayon de dix mètres ont été découverts, où des tas de branches, de feuilles, de la poudre de piment et des écailles de poisson étaient dispersés, semblant avoir été altérés. En retirant les branches et en creusant le sable jusqu'à une profondeur de 50 cm, les agents ont découvert plusieurs sacs en plastique noirs renfermant des sacs en raphia contenant une substance suspectée d'être une drogue dangereuse. Au total, 219 colis d'héroïne et 26 colis de résine de cannabis, également appelée haschich, d'un poids total de 244 kg, ont été saisis, d'une valeur dépassant Rs 3,3 milliards.

Selon les enquêteurs, le vigile faisait référence à l'accusé lorsqu'il a déclaré, lors d'une confrontation avec les preuves sur le lieu, que «ladrog dan sa sak ki lapolis finn tiré-la, mo patron Ritesh ek so gran frer Niresh ek dé gro béta kosto ki kapav réponn lor la. Zot ti vinn sa plas-la merkrédi ou zédi dan lazourné».