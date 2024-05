Ile Maurice: Beach volley - La paire Madison Wan/ Marine André à l'épreuve des Malgaches

Madison Wan et Marine André disputeront la finale de beach volley des Jeux de l'ACNOA aujourd'hui à Roche-Caïman.

La paire féminine de Maurice a disposé, hier, des Comoriennes Rania Saïd et Dina Saïd en deux sets, 21-7 et 21-5. Mais face aux Malgaches aujourd'hui, nos compatriotes auront fort à faire. En effet, le duo Safidy Tsimialona/Aro Randriamarosa a fait montre de bonnes dispositions depuis le début du tournoi. Hier, en demi-finales, elles ont disposé des Seychelloises Kieta Morgan et Lutra Elizabeth en deux sets, 21-16 et 21-12.

Par contre, le scenario n'a pas été favorable à nos représentants en masculin dans la première demi-finale hier. En effet, le duo Alexandre Lanappe/Nickk Auguste s'est incliné face aux Comoriens Ali Moussa et Ahmed Satoul en deux manches, 15-21 et 11-21. Dans la seconde demi-finale, Madagascar a disposé des Seychelles en deux sets également, 21-11 et 21-12. Ainsi, les Mauriciens joueront pour la médaille de bronze face aux Seychellois tandis que la grande finale promet d'être disputée entre les Malgaches et les Comorien.