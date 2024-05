Gambie: Le Médiateur demande la suppression des cellules d'isolement dans les prisons

Le rapport d'activité annuel de 2022 du Bureau du Médiateur recommande au Ministère de l'Intérieur la suppression des cellules de confinement dans toutes les prisons car « les détenus ont dénoncé les brutalités dont ils ont été victimes. »

Le rapport d'activité a été lu par Bakary K. Sanyang, le médiateur, devant la Commission des Finances et des Comptes Publics de l'Assemblée.

Mr Sanyang a déclaré aux députés que « les cellules de confinement sont des lieux où les prisonniers ont dénoncé les brutalités et les traitements odieux dont ils ont été victimes. Il convient d'utiliser d'autres moyens disciplinaires qui n'enfreignent nullement les droits de l'Homme des détenus ».

« Le maintien des détenus dans des cellules de confinement pourrait être considéré comme un traitement dégradant car elles ne disposent aucunement des installations nécessaires, telles que la lumière artificielle. Cela contraint les détenus à dormir dans l'obscurité », a souligné Mr Sanyang.

« Dans les prisons de Mile 2 et de Jeshwang, certains détenus ont dénoncé les sévices corporels qui leur ont été infligées par des agents pénitentiaires. Plusieurs détenus de l'aile de détention provisoire de Mile 2 ont déclaré avoir reçu des coups de pied, avoir été menottés et frappés avec des matraques ou des tuyaux d'arrosage lorsqu'ils se sont battus ou se sont affrontés avec leurs compagnons de cellule ou lorsqu'ils n'ont pas donné d'informations aux officiers sur ce qui s'est passé dans la cellule ».

%

Il a révélé qu'en application de la section 11(2) de la Loi de 1997 sur le Médiateur, le Bureau du Médiateur a effectué en 2022 des visites dans les prisons, les cellules de police, les centres de détention de l'immigration et les centres de détention militaires dans différentes régions du pays.

Les objectifs de ces visites, a-t-il dit, étaient de donner suite aux recommandations formulées les années précédentes, d'évaluer le traitement et les conditions de vie des personnes privées de liberté au moment des visites et de formuler des recommandations en vue d'une amélioration et d'une mise en conformité avec les normes nationales, régionales et internationales en matière de droits de l'Homme.

Il a ajouté que les domaines examinés lors des visites comprenaient les cellules, la nourriture, l'eau, les soins de santé, l'assainissement, le traitement, les activités, les contacts avec le monde extérieur et les questions relatives au personnel.

« Les cellules de la prison de Jeshwang ne disposent pas de lumière artificielle et les détenus se plaignent de l'obscurité à la tombée de la nuit. Bien que les cellules de détention soient équipées de moustiquaires, les détenus ont déclaré qu'ils sont constamment perturbés par les moustiques car les moustiquaires ne sont nullement en bon état. Les cellules de détention ne sont pas carrelées et des tapis n'y ont pas été installés, » a-t-il révélé.

« Les trois prisons du pays ont été visitées; la prison de Janjanbureh a été visitée le 19 Mars 2022, la prison de Jeshwang les 8 et 29 décembre 2022 et la prison de Mile 2 les 13 et 28 décembre 2022. »

« Les conditions générales des prisons sont restées pratiquement les mêmes que celles des années précédentes. Elles ne sont nullement conformes aux normes. »

Il a également noté que les cellules des trois prisons sont propres et qu'elles disposent d'un service de ventilation, de lumière naturelle et de lumière artificielle.

« Les détenus de l'aile de détention provisoire Mile 2 ont déclaré que la lumière dans leurs cellules ne pouvait être allumée et éteinte que dans la salle du personnel à l'entrée de l'aile. Ils ont ajouté que généralement les officiers mettent la lumière en marche de 18 heures au matin. De nombreuses cellules disposent de grandes fenêtres, de moustiquaires, de téléviseurs et de ventilateurs ».

Cependant, il a indiqué que les fenêtres des cellules de la prison de Janjanbureh ne sont pas couvertes et que les moustiques et autres insectes peuvent facilement y pénétrer.

« Les cellules des prisons ne disposent ni d'armoires, ni de chaises. Les détenus suspendent leurs vêtements aux moustiquaires ».

Le ministre Tangara inaugure l'ambassade du Maroc en Gambie