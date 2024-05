Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les enseignants vacataires déplorent l'inertie dans leur recrutement

Le Corps des enseignants vacataires et prestataires des universités (CEVPU) a rendu publique une déclaration dans laquelle il déplore « l'inertie » de la tutelle concernant les dossiers sur le recrutement des enseignants vacataires en qualité de permanent ainsi que du paiement des heures de vacation de plus de quatre ans.

Au cours de leur rencontre tenue le 4 mai à l'esplanade de l'Ecole normale supérieure(ENS), les membres du CEVPU ont déploré le manque de perspectives concernant leurs doléances. Selon la déclaration signée par le président de cette organisation, le Dr Ghislain Allure Bueso Nzambi, toutes les démarches menées avec la tutelle demeurent infructueuses. « Ces échanges nous laissent présager un pessimisme inouï. Malgré la promesse du gouvernement lors de l'interpellation de la ministre à l'Assemblée nationale en 2021, nous citons : un recrutement des enseignants vacataires en qualité de permanent sera organisé en 2023 », indique la déclaration.

Ils confirment, en outre, que l'irrégularité des paiements des heures de vacation pose un véritable problème de survie des enseignants vacataires et prestataires de l'Université Marien-Ngouabi malgré l'amélioration de la situation financière du pays. « Il faut néanmoins noter que selon les textes de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), le ratio des effectifs serait de trois enseignants pour un personnel administratif technique et ouvrier de service (ATOS). Malheureusement la réalité est telle que ce ratio est de trois voire quatre ATOS pour un enseignant. Pire encore, il y a des enseignants recrutés à l'Université qui n'ont jamais dispensé un cours, mais touchant frauduleusement l'argent du contribuable congolais en toute impunité. Nonobstant le fait que nous travaillons tous pour l'UMNG, le constat est tel que le traitement que notre employeur nous inflige frise le mépris, en maintenant les enseignants vacataires et prestataires de l'UMNG dans une posture inadéquate et incommode. Nous n'avons même pas l'accès dans des infrastructures universitaires pour tenir nos réunions, malgré les sollicitation officielles », expliquent les vacataires et prestataires de la première université publique du Congo.

%

Ils demandent au gouvernement d'user de toutes mesures urgentes afin de rendre possible le recrutement des enseignants vacataires et prestataires de l'UMNG dans un délai raisonnable, en cette année déclarée « année de la jeunesse par le président de la République » ; de créer les conditions nécessaires et possibles pour solder les arriérés des heures de vacation des années 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Ils sollicitent que les autorités trouvent des mécanismes de paiement mensuel ou trimestriel des heures de vacation afin de rendre les vacataires, en proie à la précarité, libres et autonomes de leur vécu quotidien faute de quoi des actions de nature à perturber des enseignements à l'UMNG seront fortement menées.

Enregistrée sous le récépissé n°367/23MIDDL/DBZV du 10 novembre 2023, cette organisation, à travers ses membres, s'indigne de ce qu'ils qualifient d'agissements injustes et assujettissants de la présidence de l'Université « qui tendent à étouffer le bon fonctionnement de notre mouvement associatif ». Le CEVPU qui se dit disponible au dialogue souhaite que les différents problèmes qui minent ses membres soient résolus le plus tôt possible afin de permettre à ses derniers de répondre à certaines responsabilités et obligations sociétales. Cette plateforme met en garde toute récupération de cette déclaration exclusivement académique à des fins politiques.