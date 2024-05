Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Un partenariat pour l'élaboration du Cadre d'action intégré

Le gouvernement congolais et le Programme des Nations unies pour le développement au Congo (Pnud) ont signé, le 7 mai, à Brazzaville le Plan d'initiation pour l'élaboration du Cadre d'action intégré de la gouvernance publique (CAIGP) pour la période 2024-2025.

Le Plan d'initiation (PI) signé vise principalement le renforcement de l'appareil de contrôle de l'Etat permettant de consolider le système national de redevabilité en matière de gestion des finances publiques mais également d'asseoir une culture des résultats et de performances. La représentante du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, a rappelé que la signature de cet accord est une avancée significative pour la consolidation du CAIGP du Congo. Ce partenariat augure, selon elle, d'une volonté manifeste d'accélérer la mise en place de l'ensemble des préconditions visant une amélioration de l'efficacité de l'action de l'Etat et de la fourniture des services de qualité aux populations.

« Nous envisageons dans les prochains mois, à travers la mise en oeuvre du plan d'investissement, un renforcement des capacités techniques et opérationnelles du ministère chargé du Contrôle de l'Etat et de Lutte contre les antivaleurs. Ce partenariat permettra notamment l'élaboration d'un Cadre intégré de gouvernance publique, assorti de son plan opérationnel budgétisé qui permettront l'exercice effectif du contrôle de l'Etat et la lutte contre les antivaleurs », a souligné Adama-Dian Barry.

En effet, cet exercice se fera de manière concertée et cohérente avec l'ensemble des institutions républicaines du gouvernement pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière, économique, judiciaire et administrative. Elle a, par ailleurs, salué les avancées significatives en matière de modernisation de l'action publique. Ces avancées ont permis, entre autres, a-t-elle expliqué, le basculement en mode de gestion de l'Etat vers un budget programme, l'amorce de transformation numérique de l'appareil de l'Etat ainsi que l'accélération du traitement de la commande publique. Il y a aussi le renforcement du contrôle parlementaire ; les progrès en matière de décentralisation et la planification pour les ODD au niveau régional et territorial.

Plusieurs ministères impliqués

Le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Jean-Rosaire Ibara, a, de son côté, rappelé que la gouvernance publique est la manière dont les fonctionnaires du gouvernement et les institutions publiques acquièrent et exercent leur autorité pour déterminer la politique nationale et assurer ressources et services aux citoyens. D'après lui, ce PI a pour objectif de faire un état des lieux de la gouvernance publique en République du Congo et proposer un schéma directeur d'élaboration du GAIGP.

Le Plan d'initiation signé permettra, à terme, aux organes de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance de structurer et hiérarchiser leurs actions respectives. Le cadre analytique général permet d'apprécier la situation pays ; identifier les secteurs susceptibles d'être positivement reformés ; évaluer la possibilité réelle d'introduire ces réformes et de définir les mesures à mettre en oeuvre pour faciliter leur acceptation. « Sans cadre analytique, toute tentative de réforme est vouée à l'échec, faute d'une vision d'ensemble des problèmes sous-jacents et des réformes concrètement réalisables.

Les concepts tels que la transparence, la responsabilité, la gouvernance, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées présentant des interrelations pas toujours faciles à accorder doivent être constamment pris en compte. De manière spécifique, il permettra de créer des conditions pour l'accélération de la modernisation de l'administration au Congo », a rappelé le ministre chargé du Contrôle d'Etat, saluant l'intégration des nouveaux ministères dans ce processus, notamment ceux chargés de la Fonction publique, de l'Economie et de l'Economie numérique.

Notons que plusieurs ministres ont signé le CAIGP, précisément le ministre chargé de la Fonction publique, Firmin Ayessa, de l'Economie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, du Budget, Ludovic Ngatsé, de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga, de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, ainsi que celui du Contrôle de l'Etat, Jean-Rosaire Ibara. A ceux-là s'ajoutent les présidents de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, Joseph Mana Fouafoua, et de la Haute autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Ollita Ondongo.