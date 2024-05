Algérie: Coup d'envoi de la 3e édition de la caravane nationale 'Un jeune, une idée'

ALGER — Le coup d'envoi de la 3e édition de la caravane nationale "Un jeune, une idée", qui vise à accompagner les jeunes porteurs d'idées pour concrétiser leurs projets, a été donné jeudi à Alger.

Lors de la cérémonie de coup d'envoi de cette caravane, qui s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement et de représentants d'organismes nationaux, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a fait savoir que cette initiative "avec ses dimensions économiques, sociales et créatives, incarne l'effort d'accompagner les jeunes et les porteurs d'idées créatives et culturelles, ainsi que la combinaison entre la créativité artistique et culturelle d'une part, et la créativité économique de l'autre".

Mme Mouloudji a souligné que cette caravane nationale, lancée par la startup Multi Projects Investissements (MPI), sillonnera 14 wilayas dans l'objectif d'"expliquer le concept d'entrepreneuriat aux jeunes Algériens afin de mettre en valeur leur génie et de le transformer en projets réalisables sur le terrain".

De son côté, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a affirmé que cette caravane, qui vise à "renforcer l'esprit d'initiative et l'entrepreneuriat chez les jeunes dans différents domaines, notamment dans le tourisme et l'artisanat", intervient dans le cadre de la concrétisation du rôle des jeunes dans la construction de l'avenir de l'Algérie".

Cette caravane intervient pour "encourager les jeunes à transformer leurs idées innovantes en projets concrets, contribuant au développement de l'économie nationale et à la création de nouvelles offres d'emploi", a-t-il ajouté, soulignant l'attachement de son secteur à "accompagner les jeunes à travers la mise à disposition de toutes les formes de soutien, d'orientation et de conseil pour garantir le succès de leurs projets et la réalisation de leurs ambitions".

De son côté, le président du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a rappelé "l'intérêt majeur qu'accordent les hautes autorités du pays à la jeunesse", se félicitant de "la vraie volonté politique de permettre aux jeunes de déployer leurs capacités créatrices et innovatrices et de les traduire en projets bénéfiques au pays".

A cet égard, M. Hidaoui a affirmé que cette orientation, constituait "une concrétisation effective et claire de l'appui de l'investissement pour les jeunes", et de leur permettre de contribuer par leurs idées et leurs créations au développement de l'économie nationale.

Abondant dans le même sens, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbrahem, a souligné que cette caravane est à même de mettre en avant les capacités de la ressource humaine, notamment les jeunes, et leur rôle dans le développement et la promotion du secteur économique, social et de solidarité, ajoutant que les nouveaux mécanismes relatifs aux foncier et à l'investissement en Algérie, constituaient "un dynamisme" au diapason des orientations de la société civile dans l'accompagnement des efforts de l'Etat pour la relance de l'économie nationale.

