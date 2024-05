Algérie: Le Conseil de la Nation participe samedi à Doha à la conférence des femmes leaders en soutien à la femme et à l'enfant palestiniens

ALGER — Le Conseil de la nation participe à la conférence des femmes leaders, organisée les 11 et 12 mai à Doha (Qatar) en soutien à la femme et à l'enfant palestiniens, a indiqué, jeudi, un communiqué du Conseil.

Placée sous le thème, "La vraie sécurité", la conférence organisée par la Coalition internationale de la femme pour le soutien d'El Qods et de la Palestine (WGCQP) vise à réaliser plusieurs objectifs, à savoir "le soutien et la protection de la femme et de l'enfant palestiniens à Ghaza et pendant l'agression actuelle, à augmenter le niveau de conscience juridique et politique à l'égard de la cause palestinienne, en plus de mettre la lumière sur les violations infligées aux femmes et aux enfants à Ghaza".

Il s'agit également de "mobiliser les efforts des femmes leaders soutenant la cause palestinienne dans le monde pour former un front féminin influent pour soutenir le droit palestinien" et du "suivi de l'état des détenues et des conditions d'incarcération des femmes et des enfants".

Le Conseil de la Nation sera représenté aux travaux de cette conférence par la sénatrice, Nouara Saadia Djaafar.