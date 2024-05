Tunisie: CSS - Poursuivre la série positive

Après les 4 points obtenus haut la main avec un nul face à l'EST et une victoire sur le CA, Mohamed Kouki et ses protégés sont bien décidés à poursuivre la série positive face au ST.

Le rêve des dirigeants sfaxiens de voir leur réclamation contre l'Espérance aboutir et les faire grimper à la deuxième place s'est envolé après la décision de la Ligue de rejeter cette réclamation pour vice de forme sans statuer sur le fond de l'affaire. «Ce n'est que partie remise, a affirmé Jawhar Lâadhar, porte-parole officiel du club de la capitale du Sud. Nous introduirons un recours en appel contre cette décision de première instance et, s'il le faut, nous irons jusqu'au TAS pour que justice soit rendue». Ce faisant, pour l'entraîneur Mohamed Kouki, il ne faut pas perdre la concentration.

«Nous avons acquis un nouveau statut que nous devons défendre et nous ne sommes pas loin de réaliser l'objectif d'arracher une place en compétition africaine, précise-t-il. Un succès aujourd'hui sur l'un de nos concurrents directs qu'est le ST confortera largement cet espoir et accentuera nos chances de terminer en beauté une saison commencée dans la douleur». Sur ce, en amont, les Sfaxiens ont demandé le report de ce match décisif pour dimanche afin de pouvoir récupérer du long déplacement à Tunis, mais les Stadistes ont refusé.

%

Fodé Camara absent

Mohamed Kouki aurait tant aimé ne pas avoir à changer une équipe qui gagne, mais il est obligé de faire au moins une modification du onze de départ par obligation. Fodé Camara, le demi défensif axial et pion-clé de la zone de récupération, a rejoint la sélection de son pays. Il va donc falloir trouver une autre formule de demis défensifs et associer soit Jasser Mâaroufi, soit Faress Néji à Balla Moussa Conté. Un autre changement sera peut-être dicté aussi en défense si Mohamed Nasraoui ne se remet pas de sa blessure lors du match contre le CA et ce sera à Adem Bellamine (qui n'a pas démérité avec un bon taux de réussite dans les duels d'homme à homme) de compléter avec Alaa Ghram et Koffi Constant Kouamé la charnière centrale.

Le maintien de cette formule d'une défense à trois va permettre un positionnement haut et avancé des deux latéraux (Mhadhebi ou Ghorbel sur le côté droit et Saihi sur le flanc gauche) pour plus de pression sur l'adversaire dans sa zone de vérité. Seule donc la ligne d'attaque ne sera pas touchée avec, sans doute, la confiance renouvelée en Baraket Lahmidi, Didier Berenger Gautier et Youssef Becha, avec d'autres solutions de rechange aussi et plus d'un joker à la clé (Waddhah Zaidi, Iyed Belouafi, Hazem Haj Hassen, Achraf Habbassi et Amor Ben Ali) pour tenter un autre coup tactique parfait aux dépens cette fois de Hamadi Daou et de ses protégés. C'est un match à six points capital entre Sfaxiens et Stadistes du Bardo. Si le CSS gagne, il prendra une avance notable sur son invité du jour dans la course à la deuxième place. C'est dire tout l'enjeu d'un match qui ne manquera pas d'être très disputé et, à coup sûr, indécis jusqu'au coup de sifflet final.