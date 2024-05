Tunisie: Services bancaires et postaux - Répondre aux besoins diversifiés des entreprises tunisiennes

Après la crise sanitaire du Covid-19, une accélération de la digitalisation des services administratifs a été observée pour éliminer les barrières spatiales et temporelles et ouvrir, ainsi, de nouvelles opportunités pour les entreprises. Ce processus suppose que les entreprises, de leur côté, s'y investissent et y adhèrent pour pouvoir s'adapter plus rapidement à un environnement économique en constante évolution.

Pour renforcer la compétitivité et la productivité de son économie et améliorer son climat d'affaires, la Tunisie a accordé une importance cruciale à la digitalisation des services administratifs.

D'après une analyse approfondie publiée récemment par l'Institut tunisien de la compétitivité et des études qualitatives (Itceq), intitulée «la digitalisation des services administratifs : classement international et perception des chefs d'entreprise», «la réussite de la digitalisation des services administratifs en Tunisie exige une approche holistique qui inclut non seulement des aspects techniques liés à l'interopérabilité des différents systèmes d'information, mais aussi des actions relevant de l'instauration du caractère obligatoire des services en ligne et la poursuite de la simplification des procédures administratives».

La Tunisie dans le Top 50 mondial

Bien que l'utilisation des services bancaires et postaux ne revête pas un caractère obligatoire, les entreprises tunisiennes font de plus en plus appel à ces services. Le taux de participation a augmenté significativement, passant de 63% en 2020 à 74% en 2022, marquant, ainsi, une croissance de plus de 10%.

Une analyse plus approfondie des résultats selon le secteur d'activité et la taille de l'entreprise révèle que «celles opérant dans le secteur des services sont les plus ferventes utilisatrices de ces services (80% contre 69% pour l'industrie). De plus, il est intéressant de noter que les entreprises de grande taille semblent tirer davantage profit de ces services (81%) que leurs homologues de taille plus modeste, avec des taux respectifs de 74% pour les petites entreprises et 72% pour les entreprises de taille moyenne».

En ce qui concerne le niveau de satisfaction des entreprises à l'égard de ces services, les résultats de l'enquête 2022 indiquent que 92% des chefs d'entreprise en sont satisfaits, indépendamment de la taille de l'entreprise ou de son secteur d'activité.

Cette satisfaction des chefs d'entreprise s'aligne avec la reconnaissance mondiale des services postaux tunisiens, illustrée par le premier prix e-business remporté par la Poste Tunisienne pour son application mobile D17 lors du sommet mondial sur la société de l'information ITU SMSI 2022 à Genève, ainsi que son élection comme meilleure application mobile de l'année 2019 lors des Tunisia Digital Awards.

Plus encore, l'Indice Intégré pour le Développement Postal (2IDP) de l'Union Postale Universelle (UPU), un indice composite offrant un aperçu du développement postal dans le monde, positionne la Tunisie dans le Top 50 mondial et en tête des pays arabes depuis 2018.

Renforcer l'inclusion financière

Parallèlement, les banques tunisiennes ont également progressé dans leur quête de digitalisation. En 2020, la création de la sandbox réglementaire au sein de la Banque centrale de Tunisie a ouvert la voie aux nouvelles fintechs pour tester divers produits financiers.

Cette étape a été suivie par le lancement de la première solution de paiement mobile en 2020, visant à renforcer l'inclusion financière et à généraliser les transactions digitales dans le pays.

Le renforcement des services digitaux offerts par les banques à leur clientèle a également contribué à la bonne perception des chefs d'entreprise.

En ce qui concerne les entreprises exprimant une insatisfaction à l'égard des services bancaires et postaux, les résultats de l'enquête ont montré que «la nécessité de se déplacer demeure la principale raison évoquée (34%), suivie de près par la complexité des plateformes informatiques dédiées à ces services, bien que le pourcentage ait diminué par rapport à 2020 (27% en 2022 contre 39% en 2020). Ces constats soulignent l'importance de continuer à simplifier les processus et à améliorer l'accessibilité en ligne pour répondre aux besoins diversifiés des entreprises tunisiennes».

Paiement en ligne : 5e service le plus sollicité

Avec une nette augmentation du taux d'entreprises ayant opté pour cette solution, «le paiement des factures en ligne a gagné en importance, se positionnant comme le 5e service en ligne le plus sollicité par les entreprises. Bien que ce mode de paiement demeure volontaire, plus de la moitié des entreprises (54%) ont déclaré avoir effectué en 2022 le règlement de leurs factures à distance avec une hausse significative par rapport à 2020 (39%)». Ces transactions en ligne ont concerné divers administrations et services publics, tels que la Steg, la Sonede, l'Agence technique des transports terrestres et d'autres.

L'analyse des résultats selon le secteur d'activité révèle que «les entreprises opérant dans les services (57%) privilégient davantage le paiement en ligne des factures par rapport à celles dans l'industrie (52%). De même, les petites entreprises (55%) adoptent cette alternative plus fréquemment que les moyennes ou grandes entreprises (51%)».