Tunisie: Kamel Feki reçoit une délégation du Snjt - Le MI veille à garantir la liberté d'expression et la liberté de presse

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, a reçu hier au siège du ministère le président du Syndicat national des journalistes tunisiens, Zied Dabbar, et la délégation qui l'accompagne. L'audience a été une occasion pour débattre d'un certain nombre de mécanismes liés à la facilitation du travail journalistique.

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que son département, avec ses différentes structures, veille à garantir tous les droits, y compris le droit à la liberté d'expression et la liberté de presse, à travers la protection des journalistes lors de leur travail sur le terrain et en leur facilitant l'accès à l'informations conformément aux lois et règlements en vigueur, soulignant dans le même contexte la nécessité de respecter l'éthique de la profession journalistique et les spécificités du travail sécuritaire afin de préserver l'intérêt supérieur de la patrie.

Au cours de la réunion, la nécessité de développer le partenariat stratégique entre les deux parties et de renforcer la communication et les programmes de formation conjoints a été soulignée, en plus d'accélérer l'examen des cas spécifiques en termes de facilitation de l'octroi et de la délivrance des documents administratifs des journalistes dans le cadre de la loi.