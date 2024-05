Afrique: 18e édition des championnats d'Afrique de Trampoline - La route des Olympiades passe par Tunis

La salle omnisports de Radès abrite à partir d'aujourd'hui la 18e édition des championnats d'Afrique de trampoline. Cette édition est qualificative aux JO de Paris.

Les gymnastes africains, spécialisés dans l'épreuve de la trampoline, qui aspirent à composter leurs billets pour les JO de Paris doivent passer par Tunis pour disputer à partir d'aujourd'hui et deux jours durant la 18e édition des championnats d'Afrique de trampoline qui connaîtra la participation de plus de 45 gymnastes représentant 6 pays africains, à savoir le Maroc, l'Egypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie, pays hôte.

Issus des catégories juniors et seniors, les gymnastes concourront dans les épreuves individuel et synchronisé. La Tunisie sera représentée par plus de 45 sportifs.

Les trois gymnastes seniors, Ayoub Ben Yakhlef, Fadi Ahmed et Islam Soussi, portent les espoirs de la trampoline tunisienne pour être présente à Paris l'été prochain.