Tunisie: Le représentant spécial sortant de l'ONU en Libye - Un appui constant de la Tunisie à la médiation onusienne en Libye

Dans une rencontre avec le ministre des A.E., le responsable onusien, Abdoulaye Bathily, l'a chargé de transmettre au Président de la République sa profonde considération et ses remerciements pour l'appui constant de la Tunisie à la médiation onusienne en Libye.

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a souligné, hier, lors de sa rencontre avec le Représentant spécial sortant de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, l'engagement de la Tunisie à continuer à soutenir les efforts onusiens en Libye et sa pleine disponibilité à contribuer à tous les efforts visant à soutenir un règlement pacifique, dirigé et contrôlé par les Libyens, sans ingérence extérieure aucune.

De son côté, Bathily a salué les positions «équilibrées et constructives» de la Tunisie vis-à-vis de la situation en Libye, réitérant l'importance du rôle de la Tunisie dans le renforcement du dialogue et de la réconciliation et de mettre fin à la phase transitoire et restaurer la sécurité et la stabilité dans ce pays frère, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères. A cette occasion, le responsable onusien a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre au Président de la République sa profonde considération et ses remerciements pour l'appui constant de la Tunisie à la médiation onusienne en Libye et son soutien à ses efforts tout au long de sa mission, et pour avoir fourni l'assistance nécessaire à la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), dans l'accomplissement de son mandat.

A noter qu'Abdoulaye Bathily a présenté le 16 avril dernier sa démission au secrétaire général des Nations unies, António Guterres, après avoir présidé la mission onusienne en Libye durant 18 mois.