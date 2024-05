Tunisie: EGSG - Le match de la vérité

Briller ou sombrer, le onze à Skander Kasri sait ce qu'il doit produire face à l'AS Soliman.

Après avoir glané trois points précieux lors de son dernier match contre un concurrent direct, El Gawafel se prépare à affronter un autre adversaire direct pour son deuxième match consécutif à domicile. Cette rencontre revêt une importance capitale pour le club gafsien, car une victoire pourrait lui offrir une marge de sécurité confortable pour recoller au ventre mou du classement et s'éloigner des eaux troubles du classement. Sur ce, l'atmosphère lors de la reprise des entraînements était empreinte d'un air festif, avec une présence massive des fans, témoignant ainsi de l'engagement et du soutien indéfectible de ces derniers envers l'équipe. Ce faisant, la prestation de dimanche dernier a été minutieusement analysée, servant de base pour identifier et corriger certains comportements problématiques. Un intérêt particulier a été accordé à l'exécution des balles arrêtées, une faiblesse qui a été mise en lumière lors du dernier match. Un travail spécifique a été entrepris pour renforcer cette lacune et améliorer la performance dans ce domaine crucial. L'absence de Jouini, qui a été expulsé face à l'ASM, ouvre la porte à Ben Salem pour le suppléer. Cette substitution pourrait apporter un nouvel élan à l'équipe et offrir des opportunités tactiques supplémentaires. Le staff technique a également mis l'accent sur la gestion du ballon dans la zone de vérité, où l'équipe a souvent été en proie à des erreurs par manque de rigueur. Une attention particulière a été portée à cette problématique afin d'améliorer l'efficacité offensive et la capacité à capitaliser sur les occasions à marquer. Ce faisant, malgré son récent succès, l'équipe doit faire face à un défi de taille: son inefficacité offensive. Avec seulement trois buts marqués en neuf matchs, la vitrine offensive est la moins prolifique, un point faible majeur.

L'attaque, priorité absolue

Face à l'AS Soliman, la nécessité de scorer et de créer des opportunités est donc devenue une priorité absolue.

La victoire ne dépend pas seulement de la solidité défensive ou de la bonne exécution des balles arrêtées, mais également de la capacité de l'équipe à trouver le chemin des filets adverses. Avec une maigre avance d'un but, El Gawafel a connu des sueurs froides dans les dernières minutes. Skander Kasri a exigé des siens qu'ils profitent des opportunités créées, car dans pareil match, tout peut basculer à tout moment du match. Une victoire aux dépens de l'AS Soliman permettrait à EGSG de consolider sa position au classement et d'éloigner le spectre de la relégation, jetant ainsi les bases d'une fin de saison réussie.

Formation probable : Ben Thabet- Horchani- Chebbi- Aguibri- Kheder- Mhamdi- Guesmi- Mbarek Haitham- Mbarek Hazem- Godspower- Ben Salem