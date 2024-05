Tunisie: ST - Regarder plus loin, viser plus haut

Les fervents supporters stadistes attendent un nouvel exploit à Sfax, histoire d'entretenir davantage cette flamme, ce lien passionnel entre le Stade et ses fans.

Codauphin de l'Espérance, le Stade se déplace cet après-midi à Sfax pour défier un CSS, forcément transcendé après la leçon de réalisme administrée au CA à Radès, récemment. Aujourd'hui cependant, le Stade amène au play-off un vent de fraîcheur et cette saison est maintenant perçue comme celle du renouveau stadiste, si, bien entendu, au Mhiri, le onze à Hamadi Daou se donne à nouveau les moyens de ses ambitions et fait tout pour ne pas quitter le haut du panier, histoire de continuer à grandir et vivre de nouvelles journées enivrantes. Après une impressionnante victoire contre l'EST, le ST ne peut plus se permettre de ronger son frein. Les fervents supporters attendent un nouvel exploit et il n'est pas question de les décevoir mais d'entretenir cette flamme, ce lien passionnel entre le Stade et ses supporters. On ne le sait que trop peu mais c'est bon de le rappeler. Le ST, c'est certes une grande famille avec des fans unis dans les victoires comme dans les défaites, au fil des années, mais ce qui différencie ce club de la majorité est en rapport avec le lien fusionnel entre les inconditionnels et leur club de coeur. Bref, il n'en faut pas beaucoup pour que les supporters mordent, alors imaginez quant l'équipe joue le haut du pavé.

Jouini de retour ?

A la négociation de la dernière ligne droite du play-off, un calendrier costaud attend un ST désormais tenu à une obligation de résultats. Pas le temps de cogiter donc, car les joueurs savent ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils doivent maintenant améliorer. Et pour ce faire, dès aujourd'hui, au révélateur du CSS, Hamadi Daou est assurément au fait des nouvelles attentes sadistes, soit persévérer, convaincre et gagner pour se maintenir à termes. Cet après-midi, Daou pourra compter sur le retour de Jouini, absent face à l'EST pour somme d'avertissements. Le buteur stadiste n'est cependant pas certain d'être aligné d'entrée car nul n'est indispensable au ST et seule la vérité du terrain est juge en l'état. Face au CSS dans son fief, le ST serait articulé autour d'une défense plate avec le quatuor Laifi-Sahraoui-Ben Abda-Khalfa. Plus haut, l'on retrouverait les Oumarou-Amath Ndao et Lamine Ndao, en enfin au front, Khadhraoui, Mejri et Ferchichi devraient débuter quoique Jouini peut être lancé d'entrée si Daou en juge ainsi...