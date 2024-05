Sénégal: Linguère - Un plan d'actions validé pour une bonne commercialisation des moutons pendant la Tabaski

Louga — Le préfet du département de Linguère a validé, vendredi, un plan d'actions visant à garantir un bon déroulement des opérations d'achat et de vente de moutons pour la Tabaski.

"Nous avons validé un plan d'actions visant à permettre aux éleveurs du département de Linguère d'écouler leurs bêtes dans la plus grande quiétude, sans augmentation exagérée des prix du mouton", a déclaré Modou Thiam.

Le chef de l'exécutif départemental s'entretenait avec des journalistes à l'issue d'un comité départemental de développement (CDD) consacré à la préparation de la Tabaski.

Il a souligné que "cette rencontre vise à réunir autour d'une table les services départementaux et tous les acteurs du secteur de l'élevage, pour échanger sur le CRD [comité régional de développement] de Louga et la circulaire du Premier ministre, relative à l'exonération des droits de taxe et l'allègement du contrôle des véhicules pour faciliter le transport du bétail". "L'autre but est de se pencher sur le bilan de la Tabaski 2023, en vue de consolider les acquis avant de se projeter sur la fête du mouton de 2024", a- t- il ajouté.

A un peu plus d'un mois de la célébration de la fête de la Tabaski, le préfet de Linguère, Modou Thiam, appelle "à la mobilisation, à l'expérience et à l'expertise avérée de tous les acteurs, pour satisfaire la demande des populations de Linguère en béliers".

"La sécurité, le vol de bétail, l'eau, l'électricité, qui sont les principales doléances des éleveurs de Linguère formulées à l' occasion de ce comité départemental de développement préparatoire consacré à la tTbaski, ont été pris en compte dans le plan d'actions", a-t-il souligné.

"Des instructions ont été données aux différents services et autorités municipales, notamment les maires et les forces de défense qui veillent à la sécurité des personnes et des biens au niveau des points de vente des moutons, surtout à Dahra et Linguère, qui constituent les deux principaux foirails du département", a-t-il fait savoir.