Sénégal: Sortie en salle du film 'Dahomey' de Mati Diop au Sénégal et au Bénin, à partir de vendredi

Dakar — Le film "Dahomey" de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop sortira en salle vendredi 17 mai, à Dakar et à Saint-Louis, a annoncé la chargée des relations presse de la cinéaste, Aïcha Dème, signalant que le film sera projeté au Bénin, à partir du 31 mai prochain.

Récompensé de l'Ours d'Or à la dernière édition de la "Berlinale", le festival international de film de Berlin, il sera projeté en avant-première, jeudi, à 20 heures au Seanema du Sea plaza, à Dakar, précise un communiqué de presse transmis à l'APS.

"De Dakar à Saint-Louis en passant par les universités et les musées, elle [Mati Diop] ira à la rencontre du public", souligne le texte.

Aïcha Dème précise que les projections se feront en présence de la réalisatrice Mati Diop.

Le film "Dahomey", entre fiction et documentaire, a été tourné entre la France et le Bénin entre 2021 et 2023. Il suit le voyage des vingt-six trésors royaux du Dahomey rapatriés depuis Paris vers leur terre d'origine, devenue le Bénin.

Le Dahomey, ancien royaume africain situé sur l'actuel Bénin, a reçu, dans le cadre de la restitution du patrimoine africain initiée par le président français Emmanuel Macron, 26 pièces d'arts sacrés pillés dans des palais royaux lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892.

En novembre 2021, vingt-six trésors royaux du Dahomey quittent Paris pour être rapatriés vers leur terre d'origine, le Bénin.

La réalisatrice Mati Diop s'interroge sur comment vivre ce retour de "ces ancêtres" dans un pays qui a dû se construire et composer avec leur absence.

La réalisatrice donnera une conférence de presse sur la "sortie exceptionnelle" de son film en Afrique au musée Théodore Monod, vendredi, à 10 heures, avant la sortie en salle prévue le même jour, au Seanema et Pathé Mermoz Dakar, indique le communiqué.

Selon Aïcha Dème, il fera également l'objet de projections exceptionnelles suivies de débats, en présence de la réalisatrice.

"Le film sera au musée de l'Institut fondamentale d'Afrique noire le 20 mai, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le 24 mai à 10h, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le 25 mai à 20h", souligne la chargée des relations presse.

La réalisatrice animera aussi un master class avec les étudiants en cinéma à la salle Seanema, le 22 mai.

Pour le Bénin, le film "Dahomey" sera projeté le 31 mai en salle, au Canal Olympia Wologuédé.

La réalisatrice va montrer le film également à l'université d'Abomey Calavi, à Ouidah, à Porto Novo, à Parakou ainsi qu'à Abomey, souligne son staff.

Mati Diop, réalisatrice de "Atlantiques", a été lauréate du Grand prix du jury au festival de Cannes, en 2019.

"Dahomey" a été coproduit par "Les Films du Bal et Fanta Sy" et "Arte France cinéma" avec le soutien de la République du Bénin et du Sénégal, à travers le Fonds de promotion de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel (Fopica).

Il sera distribué en Afrique par "Sudu connexion" de la critique de cinéma franco-burkinabè, Claire Diao.