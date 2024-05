Cameroun: La première liste de Brys, avec des surprises, en plein conflit gouvernement-Fecafoot

Marc Brys, dans l'oeil du cyclone d'une bataille juridique et médiatique entre le gouvernement camerounais et la fédération nationale de football, la Fecafoot, a livré ce vendredi 10 mai sa première liste pour les premiers matches qu'il dirigera début juin. Une pré-sélection de 30 joueurs où figurent notamment Eric Maxim Choupo-Moting et Michael Ngadeu qui font leur retour, ainsi que huit nouvelles têtes.

Marc Brys, fraîchement nommé sélectionneur du Cameroun en pleine polémique, a livré sa première liste. Après avoir fait la tournée des binationaux et essuyé quelques refus, à commencer par celui d'Hugo Ekitike du côté de Francfort, le Belge a constitué une pré-sélection de 30 joueurs pour les deux matches des éliminatoires de la Coupe du monde à venir.

Parmi les 30, l'absence de certains éléments présents lors de la dernière CAN est à noter. À commencer par le poste de gardien, avec la non-sélection de Fabrice Ondoa, qui avait été titulaire la plupart des matches en Côte d'Ivoire. Côté défense, le Montpelliérain Enzo Tchato a disparu de la liste, tout comme Junior Tchamadeu.

Huit petits nouveaux

Mais surtout, deux cadres font leur grand retour : Eric Maxim Choupo-Moting, laissé de côté par Rigobert Song en fin de mandat, et Michael Ngadeu. L'ailier de Brentford, Bryan Mbeumo, blessé pour la CAN, est logiquement présent.

En plus de ces retours, huit nouvelles têtes vont porter le maillot de la sélection A du Cameroun. Parmi lesquels l'ancien Lillois Carlos Baleba, qui a hésité avec la sélection belge. Tout comme les internationaux U23 Jackson Tchatchoua, Yvan Dibango et Guy Kilama, ainsi que des petites surprises avec Raoul Danzabe, James Eto'o, Jules Armand Kooh et John Nchindo Bosco. Toutes ces nouvelles figures auront une chance de se retrouver sur la feuille de match pour affronter le Cap-Vert et l'Angola les 5 et 8 juin prochains.

Un contexte explosif

Une liste livrée alors même que le flou est total sur l'équipe d'adjoints et de dirigeants qui seront à la tête des différentes équipes camerounaises pour les échéances à venir. Début avril, la Fecafoot s'était indignée de la nomination de Marc Brys par le ministère des Sports camerounais.

Depuis, si on observe le dossier d'un oeil optimiste, la situation s'est quelque peu arrangée. En effet, la Fecafoot a reconnu, en grinçant des dents, Marc Brys en tant que sélectionneur. Mais à une condition, à savoir que l'instance dirigée par Eto'o procède à une refonte du staff. Notamment en raison de la présence de François Omam Biyik (1er assistant) et de Christophe Manouvrier (préparateur physique), tous deux déjà présents dans l'ancien staff d'Antonio Conceiçao et écartés par Eto'o après la CAN 2021. Ainsi que de Benjamin Banlock, au poste de coordonnateur des sélections nationales, avec qui l'ancien joueur du Barça serait en froid.

Des nouveaux noms ont officiellement été proposés par la fédération, avec, entre autres, Carlos Kaméni en tant qu'entraîneur des gardiens ou Benoit Angbwa pour servir d'adjoint à Benjamin Banlock. Une liste qui sera probablement balayée du revers de la main, à en croire des informations recueillies par le journal Le Monde. Une source au ministère des Sports, qui a souhaité rester anonyme, s'est confiée au quotidien français : « Toutes les personnes visées (remplacées par les nouvelles nominations) disposent d'un contrat de travail. L'attitude de la fédération est une violation de la convention entre le ministère des Sports et la Fecafoot et une marque de défiance vis-à-vis des institutions de la République. L'État ne laissera probablement pas faire. »

Entretemps, de nombreuses rencontres programmées entre Brys et Eto'o n'ont finalement pas eu lieu. Notamment une ce vendredi matin même, organisée par la fédération à laquelle Marc Brys ne s'est pas rendu et où étaient présents certains membres du nouveau staff appointé par le président de la Fecafoot. Et inversement, ce dernier n'était pas présent lors du point presse ce vendredi. Et ce, quand bien même Brys s'est dit « ouvert » à la rencontre et au dialogue avec l'ancien attaquant du FC Barcelone.

Au coeur du bras de fer entre l'État et la fédération afin de savoir qui est légitiment et légalement apte à désigner l'encadrement de la sélection, la fédération internationale, la Fifa, s'est immiscée. Sans vraiment se mouiller pour le moment, l'instance dirigeante du football mondial a fait part de son inquiétude quant au poids du politique dans les choix sportifs. Dans ses règlements, la Fifa indique que les nominations attenantes aux sélections nationales sont la chasse gardée des fédérations. De quoi donner un peu plus de poids à Samuel Eto'o et aux siens, de plus en plus esseulés dans ce dossier. Récemment, l'Association des clubs de football amateur du Cameroun a contesté la nomination parallèle d'un nouveau staff par la Fecafoot.

La liste des 30 présélectionnés

Gardiens : Simon Omossola, André Onana, Simon Ngapandouentbu

Défenseurs : Malcom Bokélé, Jean-Charles Castelletto, Ivan Dibango, James Eto'o, Guy Kilama, Harold Moukoudi, Michael Ngadeu, Jackson Tchatchoua, Nouhou Tolo, Christopher Woo, Collins Fai

Milieux de terrain : André-Franck Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Eric Maxim Choupo-Moting, Raoul Danzabe, Martin Hongla, John Bosco Nchindo, Pierre Kunde Malong, Yvan Neyou, Olivier Ntcham

Attaquants : Vincent Aboubakar, Christian Basogog, Jules Aramand Kooh, Didier Lamkel Ze, Brya, Mbeumo, Faris Moumbagna, Nicolas Ngamaleu, Georges-Kévin Nkoudou