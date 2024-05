Mali: Banques-Assurances - La BICIM et l'Atlantique Assurances changent de nom

La BICIM et l'Atlantique Assurances deviennent AFG- Atlantic Financial Group-Bank et AFG Assurance. La cérémonie de rebranding s'est déroulée, le jeudi 09 mai 2024, dans un hôtel de la place à Bamako, sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, représentant celui de l'Economie et des Finances.

La BICIM (Banque internationale pour le commerce et l'Industrie au Mali) et l'Atlantique Assurances changent de dénomination et d'identité visuelle. La première devient AGF- Atlantic Financial Group- Bank et la seconde prend le nom de AFG- Assurances. Le rachat de la BICIM en décembre 2020 par Atlantic Financial Group a entraîné le changement de nom et d'identité visuelle de la banque avec l'adoption d'un programme de modernisation et de transformation digitale afin de continuer à répondre de façon optimale aux exigences du marché bancaire moderne. Holding financière d'Atlantic Group était, cependant, présente au Mali depuis janvier 2017, année où elle fait son entrée sur le marché des assurances, à travers sa filiale Atlantique Assurances Mali.

Cette nouvelle identité n'est pas seulement une étape symbolique. Pour Niamé Traoré, président du Conseil d'Administration de la BICIM, ce nom évoque le secteur de la finance, et peut être compris de tous, dans toutes les cultures.

Avec le changement de nom, AFG- Assurance entend poursuivre ses efforts sur le renforcement de ses principales lignes de métiers en déployant de manière systématique les savoir-faire uniques du Groupe AFG. « Parmi ceux-ci, l'innovation est déjà l'un des axes forts de notre stratégie », a insisté Mme Cissé Adam Ba, directrice générale de Atlantique Assurances.

Ce changement de nom offre la redoutable opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la BICIM et de la conduire vers la prochaine étape de sa stratégie de croissance, a rappelé son directeur général Sayouba Ouédraogo. L'ambition affichée d'AFG est de se démarquer par une identité visuelle forte..

Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé le contexte du rebranding de la BICIM et de l'Atlantique Assurances. Lequel s'inscrit dans la dynamique de renforcer la capacité d'intervention des deux structures aussi bien dans le domaine bancaire que dans le domaine des assurances. Saluant la réussite de la BICIM qui repose sur sa culture d'entreprise, Moussa Alassane Diallo a invité les responsables de ces institutions à financer l'économie malienne à travers les PMI et PME.

L'histoire du Groupe AFG

Atlantic Financial Group (AFG Holding) est le pôle financier du groupe panafricain

Atlantic Group, fondé il y a plus de 40 ans par l'homme d'affaires Ivoirien Koné DOSSONGUI, toujours aux commandes, qui opère également dans les secteurs de l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie, l'hôtellerie et les télécommunications.

AFG Group est actif dans le secteur bancaire francophone et compte aujourd'hui six filiales bancaires, cinq filiales d'assurances, deux banques d'affaires (AFG Capital CEMAC & Ile Maurice) et une entité technologique (Digital Business Solutions).

Fort de l'expérience de Atlantic Group dans les Télécommunications et les Assurances, AFG ambitionne d'offrir à sa clientèle une expérience client renouvelée tout en demeurant un acteur digital intégré bancassurance qui développe un écosystème et favorise l'inclusion financière.