Ile Maurice: Démission surprise du Senior Manager de la nouvelle entité Ground Handling Services à Air Mauritius

Jean Claude Leste, ancien d'Air Mauritius (MK) et Senior Manager Ground Operations, qui avait pris sa retraite en 2019, avait récemment été rappelé pour diriger la nouvelle entité Ground Handling Services, créée par Airport Holdings Ltd (AHL). Cette entité est spécialisée dans les services de manutention au sol. Cependant, après seulement neuf mois dans ses fonctions, Jean Claude Leste a soumis sa demission mercredi, après avoir empoché près de Rs 2,3 millions pour ses fonctions au cours de cette période. La décision du Senior Manager Ground Operations de quitter son poste survient dans un contexte où la nouvelle entité n'a toujours pas obtenu son enregistrement auprès de la direction de l'aviation civile. Le CEO Charles Cartier, actuellement en vacances en Afrique du Sud, aurait refusé la démission en attendant son retour au pays. Les motifs de la demission de Jean Claude Leste ne sont toujours pas connus.

La création de Ground Handling Services visait à transférer progressivement toutes les opérations de MK à cette nouvelle entité. Pour les employés, le fait que la nouvelle entité n'ait toujours pas obtenu son enregistrement auprès de la direction de l'aviation civile soulève des questions sur la gestion des finances publiques et la transparence de cette transition.

De plus, le flou persiste quant à savoir si Jean Claude Leste était rémunéré par AHL ou par MK, étant donné que son reporting était au CEO d'AHL, mais a été changé par le Chairman de MK Marday Venketasamy pour être directement au CEO de MK après la démission de Ken Arian du conseil d'administration de MK. Des employés se demandent comment un employé rémunéré par une entreprise tierce, en l'occurrence AHL, pourrait directement rapporter à la direction de MK. Face à la confusion et au manque de cohérence chez MK et AHL pour les opérations, Jean Claude Leste a pris la décision de démissionner avec effet immédiat.

Charles Cartier a refusé la démission en attendant son retour au pays. Aux dernières nouvelles, il a été rapporté que Charles Cartier aurait répondu par texto à Jean Claude Leste en lui disant simplement «Good» et en lui recommandant de rencontrer le nouveau Chief Operating Officer (COO), Sameer Baichoo, avant de partir. Cette manière de traiter une personne en partance par texto aurait été très mal reçue par Jean Claude Leste.

Le voyage du CEO fait débat

Par ailleurs, le nouveau COO semble apporter un vent de changement en offrant à ses collaborateurs des opportunités de voyage plus flexibles. En effet, le CEO Charles Cartier a pu partir en vacances en Afrique du Sud plus tôt que prévu grâce à l'assistance de son «assistant», le nouveau COO. Cette situation contraste avec les attentes habituelles, où un employé doit attendre un an pour bénéficier de billets de voyage. Dans le cas présent, Charles Cartier a pu obtenir un billet en classe affaires pour lui-même et sa famille, y compris sa mère, seulement deux mois après son entrée dans la compagnie. Cette générosité a permis à sept membres de sa famille de voyager en classe affaires avant-hier, alors que la classe affaires était remplie de 28 passagers. Cette facilité suscite des questions sur l'équité des politiques de voyage au sein de la compagnie aérienne. Certains se demandent si les passagers payant le plein tarif ont été refusés pour permettre à la famille de Charles Cartier de voyager en classe affaires.