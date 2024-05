Ile Maurice: La sentence contre Sharris Sumputh attendue

Après avoir été reconnus coupable de possession de résine de cannabis en vue de sa distribution et de possession de drogues dangereuses (Lysergic acid Diethylamid (LSD) and Synthetic cathinone n-ethylpentylone), Sharris Sumputh et sa compagne, Emilie Karen Kolandavaloochetty, devront faire preuve de patience devant la cour intermédiaire. La magistrature de cette instance judiciaire a fixé une date pour prononcer une sentence.

Les avocats du propriétaire de la discothèque Xindix et la compagne de ce dernier, Emilie Karen Kolandavaloochetty, ont présenté leur réquisitoire lundi en cour. Pour rappel, le sergent Veeren, de la brigade antidrogue, a témoigné en cour que la drogue avait été découverte chez le directeur d'Illusion Disco Limited, situé à la rue Barry, à Curepipe, le 4 septembre 2018. «6,7 grammes de résine de cannabis, communément appelée haschisch, ont été saisis dans une étagère, et le suspect aurait déclaré : 'Haschish sa, mo pou fer mo kopinn pran sarz.' De plus, dix feuilles d'aluminium avaient été retrouvées dans un meuble en bois dans la salle de gym et dont le rapport révèle qu'il y avait 42,8 grammes de LSD.» Le policier a ajouté que le suspect aurait admis son intention de partager ladite drogue avec les clients de la discothèque. La valeur du LSD est estimée à Rs 50 000.

La police avait également arrêté la compagne de 25 ans, Assistant Manager du Xindix Nite Club, qui se trouvait sur place. Les deux accusés ont nié l'accusation de trafic de drogue. Me Gavin Glover, Senior Counsel, représente l'accusé Sumputh, tandis que Me Sanjeev Teeluckdharry défend les intérêts de la jeune femme.