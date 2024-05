Afrique de l'Ouest: Mise en oeuvre des réformes, politiques, programmes et projets de l'Uemoa - Les efforts dans la gouvernance économique et convergence portent les performances du pays

Le ministre sénégalais en charge des finances et du budget a déclaré, vendredi 10 mai 2024, qu'au Sénégal, les orientations des plus hautes autorités en matière de consolidation de l'intégration sont très claires et constituent une priorité majeure.

Le ministre sénégalais en charge des finances et du budget a déclaré, vendredi 10 mai 2024, qu'au Sénégal, les orientations des plus hautes autorités en matière de consolidation de l'intégration sont très claires et constituent une priorité majeure.

Cheikh Diba qui s'exprimait à l'ouverture de la phase politique de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA a souligné qu'à ce titre, le gouvernement du Sénégal s'engage à prendre les dispositions idoines pour conforter davantage et régulièrement l'application des réformes et l'exécution des politiques, programmes et projets communautaires.

Il a rappelé que lors de sa session extraordinaire tenue le 08 juillet 2023 à Bissau (Guinée Bissau), la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement avait décidé d'instituer une périodicité biannuelle de la phase politique de la revue tout en maintenant la périodicité annuelle de la phase technique.

C'est pour cette raison, a-t-il expliqué, que cette revue politique se tient au courant de l'année 2024, soit quelques mois après les travaux de la phase technique de 2023.

%

Au cours de cette revue technique, 131 réformes et 7 projets ont été examinés. Il est ressorti de cet exercice que le Sénégal a réalisé provisoirement un taux moyen de mise en oeuvre des réformes de 77,5% en 2023 contre 74,5% en 2022, soit une progression de 3 points de pourcentage.

Cette amélioration, selon l'argentier sénégalais, s'explique par les performances enregistrées dans la conduite des réformes au titre de la gouvernance économique et convergence (+2,5 points), du marché commun (+5,7 points) et, dans une moindre mesure, des reformes sectorielles (+1,1 point).

A l'en croire, ces résultats sont obtenus grâce à la contribution des différents acteurs de l'administration sénégalaise avec l'appui constant des plus hautes autorités, favorisés également par la tenue régulière, sous la conduite de la Commission de l'UEMOA, des revues annuelles.

Au-delà du Sénégal, il a souligné que l'examen des résultats de la phase technique pour les Etats membres montre que globalement d'importants progrès ont été réalisés dans l'application des réformes et l'exécution des politiques et programmes.

Toutefois, il a indiqué que des marges de progression sont attendues, notamment en matière de finalisation des processus de validation des documents, de fourniture de pièces justificatives mais également dans l'exécution et le suivi des programmes et projets communautaires.

Dans ce sillage, le ministre sénégalais en charge des finances et du budget a soutenu qu'afin de relever les défis, l'engagement de toutes les parties prenantes des administrations publiques revêt une importance capitale, « bien entendu sous l'impulsion de la Commission de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) qui n'a jamais fait défaut ».