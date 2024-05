Maroc: 29ème SIEL - Présentation du 2ème tome du livre 'Les douanes aux frontières du numérique' de Larbi Belbachir

Rabat — Le second tome du livre "Les douanes aux frontières du numérique" de l'auteur Larbi Belbachir a été présenté, vendredi à Rabat, en marge de la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL).

Ce livre d'environ 500 pages, paru aux éditions Bouregreg, jette la lumière principalement sur les mutations, les risques et les moyens d'action des douanes à l'ère du numérique.

L'auteur de cet ouvrage estime qu'il faut questionner le numérique comme étant à la fois l'instrument et le corps du délit en douane, car la donne numérique engendre d'autres menaces, notamment les transactions électroniques transfrontalières, dont le contrôle est éminemment plus complexe.

Il insiste également sur l'importance de la technologie qui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de la blockchain ou encore du big data, doit pouvoir apporter les solutions viables pour améliorer la qualité du service public.

Pour sa part, le métier des douanes dans le monde devrait se renouveler dans ses codes, ses dispositions, ses pratiques et ses approches, avec pour objectif, de concilier l'impératif de fluidité d'une frontière et l'exigence de régulation des échanges, extraordinairement plus croissants, recommande M. Belbachir.

%

Concernant le droit, il devrait pouvoir suivre son temps et s'adapter plus rapidement pour mieux assurer l'encadrement des échanges transfrontaliers et offrir les garanties juridiques nécessaires à l'exercice des missions douanières, ajoute-t-il.

Et de soutenir : "Ces réalités, multiples, appellent à une véritable refonte pour donner aux douanes dans le monde, les moyens de relever le défi numérique. Porteur de risques multiples, le pari de l'adaptation des douanes à ce nouveau contexte est à ce prix".

Larbi Belbachir a exercé près de quarante ans au sein des douanes marocaines. Major en 1973 de la promotion internationale de l'Ecole nationale des douanes françaises de Neuilly, il fût successivement nommé à des postes de direction au niveau central et régional, après avoir dirigé plusieurs unités d'intervention opérationnelles.

Il achèvera sa carrière en tant que conseiller du directeur général des douanes. Son expérience dans les domaines du renseignement douanier, de la lutte contre la fraude et le trafic illicite des stupéfiants font de lui, un expert reconnu en la matière.