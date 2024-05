Maroc: SIEL-2024 - Sept instances constitutionnelles participent avec un pavillon commun

Rabat — Sept institutions et instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative tiennent un pavillon commun au 29è Salon international du livre et de l'édition (SIEL), tout en tenant leurs activités de manière autonome.

Prennent part à ce pavillon, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l'Institution du Médiateur du Royaume (IMR), le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), le Conseil de la concurrence (CC), l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), et la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP).

A travers cette présence conjointe sur le même pavillon, les sept instances souhaitent renforcer leur visibilité, promouvoir la culture de la citoyenneté et favoriser un dialogue avec le public. En effet, cette initiative, qui s'inscrit dans une perspective de cohérence et de complémentarité des domaines de compétence des différentes institutions et instances, vise à "permettre au public du Salon de prendre connaissance des rôles et missions qui leur sont dévolues, et de se familiariser avec leurs modes de fonctionnement et le bilan de leurs activités".

Dans ce sens, la présidente de la HACA, Latifa Akharbach, a souligné que les sept institutions visent à travers cet espace à promouvoir le dialogue avec le citoyen marocain autour de questions majeures, notant que l'objectif de cette union est de renforcer la place de ces institutions afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs responsabilités, notamment en matière de consolidation de l'Etat de droit, des libertés et de l'expérience marocaine en matière de démocratie participative.

"Cet espace sera également une occasion idoine pour les citoyens marocains de s'informer sur les efforts consentis par ces organismes dans le cadre de l'amélioration de la relation entre les usagers et les administrations publiques et d'avoir des éclaircissements sur le Modèle de Développement", a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP.

Par ailleurs, la présidente de la HACA a souligné que le développement de la lecture représente un chantier majeur, faisant remarquer que la lecture permet au citoyen de développer et d'améliorer une pensée critique, afin de pouvoir tirer parti de l'ensemble des nouvelles opportunités créées par la transformation numérique dans le système de la communication, notamment l'accès à l'information et la liberté d'expression.

"Nous avons besoin d'un citoyen doté d'un éveil intellectuel, d'un sens critique et d'une éducation médiatique, lui permettant de se protéger ainsi que l'ensemble de la société de tous les contenus que nous pouvons trouver dans cet espace numérique non réglementé", a-t-elle affirmé.

Pour sa part, le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a mis en avant la symbolique de cette initiative qui souligne le travail colossal mené par l'ensemble de ces institutions constitutionnelles en faveur du citoyen marocain, ajoutant que cet espace permettra aux visiteurs d'avoir un aperçu sur l'ensemble des attributions et missions de ces organes qui oeuvrent pour la consolidation de la bonne gouvernance et des droits de l'Homme.

"L'Institution du Médiateur au Royaume mettra à disposition des visiteurs l'ensemble des rapports qu'elle a publiés et soumis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant le fonctionnement de l'administration et ses relations avec le citoyen et les usagers", a-t-il relevé.

De son côté, le président du CCME, Driss El Yazami, a noté que ce pavillon commun qui réunit sept instances constitutionnelles, qui contribuent à la protection des droits des citoyens et au renforcement de la transparence dans la vie publique, vise à promouvoir l'esprit de citoyenneté des visiteurs.

"L'idée est de permettre également aux visiteurs de poser les questions qu'ils souhaitent, de bien connaître la fonction et le rôle particulier de chaque institution et de voir en même temps leurs réalisations et méthodes de travail", a-t-il poursuivi.

Le Président de l'INPPLC, Mohamed Bachir Rachdi, a, quant à lui, noté que "ce pavillon commun est un message fort pour expliquer que l'action institutionnelle est une action commune, avec une articulation forte entre les rôles de ces institutions constitutionnelles, et que l'efficacité passe nécessairement par cette convergence".

"La présence de l'INPPLC, en tant qu'institution nationale anti-corruption, vient créer des canaux de communication avec les différentes catégories de la population pour les mettre au fait des avancées qui ont été réalisées en termes d'approfondissement de la connaissance et d'évaluation des politiques publiques", a-t-il indiqué, ajoutant qu'il s'agit aussi de permettre aux visiteurs de découvrir les chantiers importants qui créent les bases d'une évolution et d'un passage vers une nouvelle ère de lutte contre la corruption.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIEL, qui se poursuit jusqu'au 19 mai, vient confirmer la vocation du Maroc comme pays de rencontres, de dialogue et d'échanges culturels, en offrant un large choix d'activités réunissant des auteurs, des penseurs et des créateurs marocains et étrangers.