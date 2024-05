Maroc: L'initiative Royale pour l'Atlantique, une démarche visionnaire mobilisatrice de nouveaux potentiels de coopération et de co-développement (M. Hilale)

Rabat — L'initiative Royale pour l'Atlantique exprime une démarche visionnaire mobilisatrice de nouveaux potentiels de coopération win-win et de co-développement de l'espace atlantico-sahélien dans une Afrique comptant sur ses propres ressources et ouverte sur le monde, a affirmé, vendredi à Rabat, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale.

Cette initiative, un geste Royal autant audacieux qu'inédit en Afrique, est motivée uniquement par l'objectif d'une coopération régionale volontariste, dans un espace géographique revisité, avec une approche pacifique et solidaire, a indiqué M. Hilale lors de la 3ème édition du Forum annuel MD Sahara qui se tient sous le thème: "Façade atlantique 2030: Une Vision Royale pour une ère de connexion et de prospérité transcontinentale".

L'Initiative de Sa Majesté le Roi d'accorder aux pays enclavés du Sahel, un corridor vers l'océan Atlantique, est autant réaliste que hautement stratégique, à plus d'un titre. D'abord elle procède de l'attachement immuable de SM le Roi à l'enracinement du Royaume dans sa profondeur africaine et de l'unité de l'Afrique, a-t-il relevé.

Elle s'inscrit aussi, a-t-il poursuivi, dans le sillage des multiples visites que le Souverain a effectuées dans le Continent africain et des chantiers socio-économiques gigantesques lancés et qui sont aujourd'hui pleinement opérationnels au bénéfice des pays africains frères, notant qu'elle est la parfaite incarnation de la Vision Royale pour une Afrique unie, prospère et se prenant en charge, et n'ayant d'autres objectifs que de favoriser la paix, la stabilité et le développement socio-économique dans les pays africains frères du Sahel.

M. Hilale a noté, à ce propos, que cette Initiative s'insère dans le continuum de la stratégie multidimensionnelle de SM le Roi en faveur de l'Afrique en général et sa façade atlantique en particulier, en l'occurrence, la mise en place de l'initiative des 23 Etats africains de l'Atlantique initiée en 2009, la création en marge de la COP22 à Marrakech de 3 Commissions climatiques: la première pour le Sahel, la deuxième pour le Bassin du Congo et la troisième pour les États insulaires, et le lancement du Méga projet du Gazoduc Maroc-Nigeria, dont bénéficieront largement les 12 pays qu'il traversera, outre ceux du continent européen.

"Pour SM le Roi, le Sahel n'est pas une région comme les autres, encore moins une simple barrière désertique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique sub-Saharienne. Il n'est pas une zone grise. Bien au contraire, il est l'épicentre pour la paix et la sécurité régionale de la Méditerranée, la mer Rouge, l'Afrique sub-saharienne et l'Atlantique. Le Sahel est une aire hautement stratégique dans la géo-économie mondiale, avec son capital humain et son potentiel économique, ses spécificités politiques et sociologiques, et ses contraintes sécuritaires, climatiques et environnementales, qui appellent à être surmontées collectivement", a fait observer M. Hilale.

"Là où beaucoup voient des problèmes, Sa Majesté le Roi voit des opportunités à mettre en valeur. Là où d'aucuns parlent de sous-développement endémique, de crise politique et de désespoir de la jeunesse, Sa Majesté le Roi décèle le potentiel socio-économique du Sahel, le dynamisme de ses jeunes, la confiance dans ses élites et la résilience de ses peuples. Là où certains recourent au chantage, aux menaces et à la déstabilisation par l'encouragement du séparatisme et des groupes terroristes, SM le Roi offre la solidarité, le co-développement et la foi en la communauté du destin", a-t-il souligné.

M. Hilale, en outre relevé que le nexus Paix-Sécurité-Prospérité fait de la centralité du développement la clé de voûte pour régler les problèmes du Sahel, notant que seul le développement est holistique, alors que l'approche militaro-sécuritaire reste fragmentaire aussi importante soit-elle et seul le développement durable apporte une réponse adéquate, en respectant la souveraineté politique et décisionnelle des pays du Sahel sur leurs territoires et leurs richesses, contrairement aux solutions externes.

L'Initiative Royale, un réel modèle d'inspiration pour désenclaver les 47 pays dans le monde, est conforme aux objectifs de l'ONU pour les pays sans littoral, qui tiendront leur Conférence onusienne à Kigali, plus tard cette année et sert de levier pour dynamiser le développement non seulement au sein des pays du Sahel, mais également dans toute la sous-région et le continent africain à plus long terme, a-t-il fait remarquer, ajoutant que l'enthousiasme qu'elle a suscité dans les pays bénéficiaires augure de son intégration et planification dans les politiques et stratégies nationales de développement avec la mobilisation des fonds pour financer les projets d'infrastructure nécessaires à sa mise en oeuvre.

Organisé par le groupe média Maroc Diplomatique, ce forum de deux jours se veut un carrefour d'échanges et de réflexions entre des personnalités éminentes des mondes diplomatique, économique et culturel.

Il vise notamment à mettre en lumière le potentiel du littoral atlantique, à stimuler une dynamique multisectorielle et à explorer les défis et les opportunités que présente la façade atlantique, un sujet au coeur de la stratégie de développement du Royaume et de l'Afrique.