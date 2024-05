Maroc: Ouverture à Rabat de la 3ème édition du Forum annuel MD Sahara

Rabat — Les travaux de la 3ème édition du Forum annuel MD Sahara se sont ouverts, vendredi à Rabat, sous le thème: "Façade atlantique 2030: Une Vision Royale pour une ère de connexion et de prospérité transcontinentale", en présence d'éminentes personnalités issues de divers horizons, marocains et étrangers.

Organisé par le groupe média Maroc Diplomatique, ce forum de deux jours se veut un carrefour d'échanges et de réflexions entre des personnalités éminentes des mondes diplomatique, économique et culturel.

S'exprimant à cette occasion, Hassan Alaoui, cofondateur et directeur de publication de "Maroc Diplomatique", s'est félicité de la tenue de cet événement qui s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour le développement des provinces du Sud du Royaume, notant que la thématique choisie pour cette édition met en lumière la position géopolitique stratégique du Maroc, entre la Méditerranée et l'Atlantique.

Dans ce contexte, M. Alaoui a mis en relief la vocation maritime indéniable du Maroc ainsi que l'histoire maritime du Royaume, marquée par des voyages audacieux vers les Amériques dès 1737.

"Le Maroc n'a jamais tourné le dos à la mer. Notre histoire et notre développement en témoignent", a tenu à préciser M. Alaoui, faisant observer que la réhabilitation d'un cimetière marin au Cap Vert par Sa Majesté le Roi après son intronisation en 1999, constitue une énième preuve de l'attachement du Royaume à son héritage maritime.

%

Le forum MD Sahara s'insère dans la vision souverainiste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui englobe les aspects diplomatiques, économiques et sécuritaires, a-t-il ajouté, notant que l'Afrique doit impérativement maîtriser la gestion de l'Atlantique, et ce à l'aune des défis actuels, notamment en matière de sécurité maritime.

De son côté, la Directrice générale co-fondatrice de Maroc Diplomatique, Souad Mekkaoui, a souligné qu'en ces temps de transformations majeures et de défis globaux, la Vision Royale pour la façade atlantique transperce les frontières pour embrasser une ambition panafricaine, en tissant des stratégies novatrices pour une prospérité partagée et une connectivité étendue.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors du 48ème anniversaire de la Marche verte, cette initiative a marqué le début d'une nouvelle ère de coopération africaine, définissant un futur ambitieux pour une "Afrique atlantique" unie et prospère, a-t-elle relevé.

Cette vision, véritable catalyseur de changement dans le panorama géostratégique de notre continent, a-t-elle poursuivi, se présente non seulement comme une directive pour l'Afrique mais aussi comme un engagement envers un développement intégré et inclusif, nourri par l'audace et l'innovation.

Selon Mme Mekkaoui, l'Initiative Royale marocaine inaugure un nouveau chapitre dans le développement africain en lançant une stratégie audacieuse qui insère l'intégration économique, la coopération régionale et la sécurité, notant qu'en offrant aux pays du Sahel un accès privilégié aux infrastructures marocaines, ce projet est destiné à révolutionner l'économie de ces pays, en brisant les barrières géographiques et en facilitant leur insertion dans l'économie mondiale.

Avec une politique avant-gardiste, le Maroc transforme sa façade atlantique en porte d'accès vers une intégration africaine plus profonde mais aussi comme le prélude à un dialogue transcontinental enrichi, a-t-elle indiqué, ajoutant que la vision de la Façade atlantique 2030 dépasse le conceptuel pour s'ancrer dans le stratégique, promouvant l'innovation, le développement durable et l'inclusion économique.

Le Forum annuel MD Sahara vise notamment à mettre en lumière le potentiel du littoral atlantique, à stimuler une dynamique multisectorielle et à explorer les défis et les opportunités que présente la façade atlantique, un sujet au coeur de la stratégie de développement du Royaume et de l'Afrique.

Au programme de ce Forum figurent une table ronde ministérielle, une table ronde diplomatique, un panel sur le thème "la façade atlantique 2030: promesse d'un tournant stratégique", un autre intitulé "la façade atlantique 2030: pilier de sécurité, coopération et développement pour un avenir partagé en Afrique" et un troisième panel sous le signe "Vision atlantique: Le Maroc au coeur de la renaissance africaine: croissance, paix et prospérité partagées".

Le MD Sahara se présente, selon ses organisateurs, comme une vision pour l'avenir, symbolisant un Maroc résolument moderne, inclusif et florissant, où économie et culture s'entrelacent pour avancer vers un avenir prometteur.