Togo: Rapprochement entre l'Ambassade de France au pays et les principales organisations patronales et consulaires

Faciliter les échanges en matière de visas professionnels pour la France et l'espace Schengen, tel est l'objectif d'un partenariat entre l'Ambassade de France au Togo et les principales organisations patronales et consulaires du Togo. C'est ce que renseigne un communiqué de presse de la Représentation française au Togo.

Il s'agit d'après le document dont notre rédaction a eu copie, d' « un partenariat destiné à faciliter les échanges dans le cadre de la délivrance des visas professionnels pour la France et l'espace Schengen ».

Aussi, est-il indiqué que « ce partenariat consiste à fluidifier le processus d'instruction des demandes de visas professionnels, en installant : - une « file rapide » dans le processus d'instruction des demandes de visas professionnels lorsque le demandeur est salarié d'une entreprise référencée par l'une des organisations partenaires ; - une « messagerie directe » entre la Section consulaire de l'ambassade de France au Togo et chaque organisation partenaire, en cas de difficultés particulières sur un dossier ou lorsque le Service des visas a besoin d'un renseignement lors de l'instruction d'une demande ». Et conclut-on que « ce dispositif contribuera à fluidifier les déplacements professionnels en France des dirigeants, cadres et salariés d'entreprises implantées au Togo, et à renforcer ainsi les liens et les partenariats économiques entre les deux pays ».

Sont compris dans ce partenariat, avec l'Ambassade de France au Togo, représenté au contrat par l'Ambassadeur, Augustin Favereau, « les Présidents du Conseil National du Patronat du Togo, de l'Association des Grandes Entreprises du Togo, de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo, de l'Union des Chambres régionales de Métiers du Togo, d'EUROCHAM Togo, et du Comité Togo des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, ont signé, à la Résidence de France ».