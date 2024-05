Tunisie: Célébration de la 10ème édition de la Journée arabe de la poésie au siège de l'Alecso à Tunis

TUNIS — La Tunisie fête la dixième édition de la Journée arabe de la poésie, célébrée le 10 mars de chaque année. A cette occasion une cérémonie a été organisée, vendredi 10 mai, au siège de l'Alecso à Tunis, en présence du Directeur Général de l'Organisation arabe de l'éducation, des sciences et de la culture (Alecso), Mohamed Ould Amar et du directeur général de la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), ainsi que de plusieurs poètes arabes et représentants des missions diplomatiques accréditées en Tunisie.

Cette rencontre célèbre l'oeuvre de grandes icônes de la poésie arabe et les expériences pionnières et influentes dans ce genre littéraire comme étant une partie de la mémoire arabes à travers le temps.

Quatre poètes arabes sont notamment à l'honneur en cette 10ème édition. Saqr Alishi, poète et éditeur syrien né en 1957, et Sheikh Mujahid Salman Al-Baroni (1870-1940), érudit, poète, homme d'État et figure éminente de l'histoire de la Libye, ont été choisis «poètes l'année de 2024 ».

L'Alecso a également désigné deux autres poètes « symbole de la culture arabe pour 2024 » : Mohamed El Mokhtar Ould Abah, penseur, écrivain et homme d'Etat mauritanien (1924-2023) et le Marocain Abdelilah Belkezi, auteur et penseur marocain.

La cérémonie a eu lieu en présence des poètes à l'honneur ou de leur représentants parmi lesquels le fils de feu Mohamed El Mokhtar Ould Abah.

Une allocution au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion du ministère des Affaires culturelles, Moncef Boukthir, a été prononcée par Khaled Kchir. Le ministre a souligné l'importance de la journée arabe de la poésie qui constitue « un rendez-vous pour renforcer l'impact de la poésie comme étant une noble expression humaine ».

Ce genre littéraire à caractère oral, nommé « Diwan Al-Arab », a toujours constitué l'un des fondements identitaires chez les arabes comme chez les autres peuples et groupements humains, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur de l'Alecso a relevé le rôle des expériences poétiques pionnières dans le Monde arabe, soulignant que la célébration de leur oeuvre « est une reconnaissance continue de la valeur de la poésie dans la région ». « La poésie constitue une mémoire inépuisable et un moyen d'expression à travers le mot libre et les positions adoptant les nobles valeurs humaines, a-t-il encore dit.

La célébration de la journée arabe de la poésie a été marquée par des intervalles musicaux. La troupe de Kawla Tawess a interprété des chansons du répertoire classique et moderne et le poète palestinien Ahmed Grinaoui a présenté un show émouvant entre musique et poésie.

La Journée instaurée en 2015 est devenue une tradition qui restitue le rôle de la poésie arabe et son importance auprès du lectorat comme étant un vecteur de paix et de communion entre les peuples. Les rencontres autour de cet évènement se poursuivent tout au long de l'année dans les divers pays arabes.