Afrique: Agenda 2023 de l'UA - Un fonctionnaire sénégalais rappelle l'importance de la coopération entre les États

Dakar — Le fonctionnaire sénégalais Aboubekrine Sakho a relevé l'importance de la coopération entre les États membres de l'Union africaine (UA) pour l'atteinte des objectifs de l'Agenda 2063 de l'organisation panafricaine, à l'occasion d'un atelier d'évaluation de la première décennie d'exécution de ce programme de développement continental, à Dakar.

Des représentants de plusieurs pays africains ont pris part, de mardi à vendredi, dans la capitale sénégalaise, à un atelier d'évaluation de l'Agenda 2063, "le schéma et le plan directeur" de l'UA "visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale".

"Les échanges ont renforcé notre conviction que la coopération et la communication entre les États membres sont essentielles pour avancer", a dit Aboubekrine Sakho, conseiller technique au ministère sénégalais de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

"L'objectif de l'atelier est de documenter les meilleures pratiques et les réussites émanant des États membres, lesquels ont préparé et présenté des rapports nationaux complets et de qualité, au terme de la première décennie de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063", a souligné M. Sakho.

Venu représenter le ministre sénégalais de l'Économie, du Plan et de la Coopération, il a salué "les progrès" faits par des pays membres de l'Union africaine pour l'atteinte des objectifs de l'Agenda 2063.

Le fonctionnaire sénégalais signale que "cet atelier a été une opportunité de partage [et] de célébration des avancées" notées dans l'exécution du programme de développement économique et social du continent.

L'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, Maurice, l'Ouganda, le Sénégal et le Togo ont été représentés à cette rencontre.

"Les présentations montrent des approches variées et innovantes dans la mise en oeuvre des politiques, la gestion des mécanismes de suivi et l'élaboration des rapports" d'exécution de l'Agenda 2063, a noté Aboubekrine Sakho.

Aboubekrine Sakho (au premier plan), conseiller technique au ministère sénégalais de l'Économie, du Plan et de la Coopération

M. Sakho estime qu"'il est crucial de planifier et d'exécuter" des projets et des programmes en vue de l'atteinte des objectifs de l'Agenda 2063, "mais aussi de réfléchir et d'apprendre de manière continue de nos expériences".

Mbacké Niang, le directeur des programmes de la Fondation pour le renforcement des capacités africaines, une institution spécialisée de l'Union africaine, s'est réjoui de la tenue de l'étalier d'évaluation.

La rencontre a débouché sur "un plan d'action" qui permettra de "renforcer les acquis" et d'exécuter "autant que possible" les politiques élaborées par les États, selon M. Niang.