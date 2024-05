Congo-Brazzaville: Santé sexuelle - Les jeunes filles exhortées à mener une vie sans risque

Une causerie-débat sur le thème « Comment éviter les grossesses précoces et indésirées » a été organisée, le 7 mai, dans le 4e arrondissement Loandjili par l'association Force et Lumière que dirige Fernande Marie Catherine Dekambi Mavoungou.

En initiant cette activité, Fernande Marie-Catherine Dekambi-Mavoungou, présidente de l'association Force et lumière, veut donner aux jeunes filles et femmes des outils et moyens nécessaires devant leur permettre d'être à l'abri des grossesses précoces et non désirées, facteurs de plusieurs conséquences. « L'objectif de cette causerie débat est de remédier à cette situation qui touche de nombreuses familles.

En effet, il s'agit de mettre à la disposition des jeunes filles et des femmes des moyens qui vont leur permettre d'éviter les grossesses précoces et indesirées », a-t-elle dit en ouvrant l'activité avant de convier les animateurs de l'association congolaise pour le bien-être familial (ACBEF) à entretenir les filles et femmes présentes à l'activité et de souhaiter que ces échanges produiront les effets attendus.

Ainsi, Alphonse Kikondi, président départemental de l'ACBEF, et Klément Mvembé, coordonnateur de l'ONG, ont entretenu l'assistance dans une démarche participative. Une interaction qui a permis aux participantes d'échanger avec les experts en santé sexuelle et de la reproduction leurs expériences en la matière. « Aujourd'hui, parler du sexe dans nos familles et notre société paraît comme un sujet tabou puisque les parents ne veulent pas aborder les sujets liés à la sexualité.

La conséquence immédiate à cette démission parentale entraîne l'enfant à subir l'éducation sexuelle dans la rue auprès des amis ou proches », a dit le président communal de l'ACBEF. Et d'ajouter : « Notre but à l'ACBEF est de permettre aux jeunes filles et femmes de mener une vie sexuelle responsable et sans risque. C'est pour délivrer ces enseignements et connaissances que l'association Force et Lumière nous a conviés à ce focus ».

Notre message est simple et clair, les grossesses précoces sont des grossesses qui interviennent avant l'âge de la maturité fixé à 18 ans au Congo car, à cet âge, le corps de la jeune fille n'est pas assez développé pour lui permettre de porter une grossesse qui peut être à risque et l'exposer aux conséquences graves et même menacer sa santé. Les grossesses non désirées sont par contre des grossesses qui surprennent l'un des partenaires ou même les deux partenaires après l'accouplement. Outre la grossesse, la jeune fille est exposée aux infections et maladies sexuellement transmissibles, au VIH-sida...

Les maternités rapprochées et à répétition, les avortements, le décrochage scolaire, le rejet par les parents sont, entre autres, les conséquences de la sexualité non contrôlée. Comme moyens pour éviter les grosses précoces et non désirées, le contrôle du cycle menstruel, l'abstinence sexuelle, l'utilisation des préservatifs ont été épinglés. « On essaie d'encourager la jeune fille et les femmes à être responsables dans la vie en posant des actes réfléchis. C'est ainsi que nous leur donnant l'information vraie, à elles d'en tirer profit en appliquant ces conseils pour limiter les dangers liés aux grossesses non désirées" , a conclu le président de l'ACBEF.

Signalons que l'association Force et lumière organise depuis sa création, il y a plus de dix ans, plusieurs activités en faveur de la jeune fille de Pointe-Noire en particulier et du Congo en général. Des formations et des ateliers sont également initiés en faveur des jeunes filles en vue de leur autonomisation.