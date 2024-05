Algérie: Signature de trois accords et contrats de projets miniers et métallurgiques entre des compagnies nationales et des partenaires étrangers

ALGER — Trois accords et contrats concernant des projets miniers et métallurgiques à Gara Djebilet (Tindouf), à Tala Hamza d'Oued Amizour (Bejaïa) et à Béchar, ont été signés entre des compagnies nationales et des partenaires internationaux.

Supervisée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, la signature s'est déroulée, en marge de la cérémonie de célébration du 58e anniversaire de la nationalisation des mines et du 57e anniversaire de la création de la Société nationale de recherches et d'exploitations minières "Sonarem" au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal".

Il s'agit d'un contrat entre l'Entreprise nationale de fer et d'acier "Feraal" (filiale du groupe Sonarem) et la société chinoise "Sinosteel" concernant la construction d'une première unité de prétraitement de minerai de fer au niveau de la mine de Gara Djebilet, d'une capacité estimée à 4 millions de tonnes.

L'accord a été paraphé par le Président-directeur général (P-dg) de Feraal, Ahmed Benabbas et le Directeur général de la société chinoise, Hua Guanglin.

Le 2e accord concerne la création d'une joint-venture entre l'entreprise turque " Tosyali" et "Feraal", en vue de la réalisation d'une unité de production de concentrés du minerai de fer dans la zone de Toumiat (Béchar), d'une capacité de production annuelle estimée à 1 million de tonnes.

L'accord a été signé par le P-dg de Feraal et le P-dg de Tosyali, Alp Topcuoglu.

Quant au 3e accord, il s'agit de la réalisation d'une mine souterraine au niveau du gisement de plomb et de zinc à Oued Amizour, d'une capacité annuelle estimée à 170.000 tonnes de zinc et à 30.000 tonnes de plomb, entre la joint-venture algéro-australienne "West Mediterranean Zinc" (WMZ) et la société chinoise Sinosteel.

L'accord a été signé par le P-dg de la société algéro-australienne, FatehDrifi et le Directeur général de la société chinoise, Hua Guanglin.

Ces accords consacrent des partenariats fructueux dans le secteur des mines, dans le but de renforcer le rôle du secteur dans l'économie nationale à l'avenir.

A cette occasion, le P-dg du groupe industriel "Sonarem", Mohamed Sakhr Harami, a mis en avant l'importance des projets miniers en cours de concrétisation, durant les dernières années en Algérie.

Selon le même responsable, les prochaines années verront le développement de nouveaux projets miniers, à l'instar du gisement de Baryte de Béni Abbas et de manganèse de Béchar, ce qui permet, a t-il dit, de créer une nouvelle plus-value pour l'économie nationale, en vue d'atteindre à l'horizon 2030, un chiffre d'affaire de 5 milliards USD pour le groupe.

Ces projets miniers, poursuit M. Harami, s'ajoutent au projet de la mine de Gara Djebilet qui permet de doter les usines nationales de sidérurgie en brut de fer et d'économiser environ 2 Mds USD, au gisement de zinc et de plomb de Bejaïa, ainsi qu'au projet de phosphate intégré à l'Est du pays, en vue de la transformation de 10 millions de tonnes de phosphate annuellement.

De son côté, la présidente du Comité de direction à l'Agence du service géologique de l'Algérie Karima Tafer-Bakir a évoqué le rôle pivot de cette instance créée en 2024 et qui repose essentiellement sur la collecte, l'étude et l'analyse des données biologiques en Algérie et sur le recensement des ressources minérales.

Et d'ajouter que l'Agence œuvre actuellement à la concrétisation d'un vaste projet d'actualisation des cartes géologiques relatives aux ressources minières que recèle l'Algérie.

Lors de cette cérémonie, nombre de travailleurs et cadres du secteur des mines ont été honorés pour leurs efforts et leurs contributions au développement du secteur, durant de longues décennies.