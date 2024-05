Ile Maurice: Ecostrill a pour projet de recycler les déchets médicaux

L'activité d'Ecostrill (Maurice) Ltd a débuté en mars 2023. Des laboratoires, des cliniques, des centres privés de dialyse, y compris le centre de dialyse de l'hôpital SSRN, collaborent avec Ecostrill pour le traitement de leurs déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI). Pour les laboratoires, les déchets principaux sont généralement les boîtes à aiguilles tandis que pour les cliniques, il s'agit plutôt de déchets infectieux provenant des salles d'opération, disposés dans des sacs jaunes, ainsi que des déchets de dialyse.

Ecostrill (Maurice) Ltd met à disposition de ces établissements médicaux des bacs spécifiques pour la collecte. Selon la fréquence de remplissage, la collecte des déchets se fait généralement une à deux fois par semaine. Les déchets sont collectés par les camions de cette compagnie. Ils sont ensuite acheminés vers l'usine, qui est située à Pointe-aux-Sables. Une traçabilité est assurée, avec mention du poids des déchets, de la date et de l'heure de collecte.

Cependant, Ecostrill (Maurice) Ltd a la capacité de traiter davantage de déchets, par exemple, si besoin pour les hôpitaux régionaux de l'île. En ce qui concerne le secteur privé, environ une quinzaine d'établissements travaillent avec Ecostrill (Maurice) Ltd. Pour cette compagnie, il est important d'éduquer le public sur l'importance du tri des déchets pour leur traitement.

Le service d'Ecostrill (Maurice) Ltd est en conformité avec les normes européennes et françaises. Étant donné le risque de contamination, aucune manipulation humaine n'est effectuée. Le bac monte dans l'ascenseur (lift) et se déverse dans le système. Le déchiquetage commence dès que le couvercle est fermé, scellé et verrouillé. Le chauffage est réalisé grâce à de la vapeur saturée, qui élève la température à 138 degrés Celsius et la pression à 3,5 bars. La stérilisation est réalisée en maintenant ces conditions pendant dix minutes. La combinaison de ces différents facteurs permet une inactivation micro-bactérienne. Des tests sont effectués pour confirmer la stérilisation.

La décompression réduit la température et la pression en vue de l'ouverture de la machine. Les condensats et l'eau de refroidissement sont évacués dans des égouts sanitaires et la chaleur récupérée est utilisée pour préchauffer la chaudière. Les déchets stérilisés sont déchargés dans une poubelle placée directement sous la machine, pour être ensuite disposés au centre d'enfouissement.

Ecostrill (Maurice) Ltd a pour projet de recycler ces déchets et son équipe travaille actuellement sur ce projet. Chaque clinique peut générer entre 100 et 500 kilos de déchets par semaine tandis que les laboratoires produisent en moyenne entre 10 et 20 kilos par semaine. Ecostrill (Maurice) Ltd dispose du volume nécessaire pour se tourner vers le recyclage.

L'objectif d'Ecostrill (Maurice) Ltd est de sensibiliser au traitement des DASRI en raison du danger qu'ils représentent, notamment en ce qui concerne la propagation de maladies. Les rats peuvent circuler dans ces déchets, être infectés par des seringues, etc. et propager les maladies partout où ils vont, que ce soit dans les maisons ou les restaurants. Ce traitement des déchets vise à réduire le risque de propagation.