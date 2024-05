Sénégal: Processus électoral et conclusions sur la présidentielle - L'UE présentera un Rapport final avec des recommandations

A la fin de sa Mission d'observation sur la présidentielle de mars dernier, l'Union européenne (UE) publiera un Rapport final avec des recommandations, dans les jours qui viennent. L'annonce a été faite par son ambassadeur à Dakar, Jean Marc Pisani, lors d'une conférence de presse avant-hier, mercredi 8 mai 2024. Il a, par ailleurs, loué le modèle démocratique sénégalais.

«Le déploiement de la Mission d'observation électorale de l'Union européenne, (UE) sur l'ensemble du territoire et d'une délégation du parlement européen, le jour du scrutin, a également montré l'engagement de l'Union européenne au côté des populations sénégalaises et des sénégalais pour la tenue d'un processus électoral qui soit ordonné, qui soit inclusif et qui se passe de la meilleure manière possible. La Mission d'observation électorale présentera, dans les prochaines semaines, un Rapport final comprenant des recommandations visant à contribuer à identifier des pistes pour continuer à renforcer et améliorer encore l'organisation des processus électoraux.

Nous tenons à saluer, une fois encore, le peuple sénégalais qui a démontré son attachement profond à la démocratie, l'inspiration aussi que représente la démocratie sénégalaise et sa remarquable société civile. Ces derniers mois, le Sénégal a ainsi traversé et dépassé de manière pacifique et démocratique une situation politique inédite. Les institutions du pays ont été solides et résilientes. Et tout au long de cette période, l'Union européenne s'est attachée à rester cohérente avec les valeurs que nous avons en partage avec le Sénégal, en appelant au respect de la démocratie, des droits et libertés, de la Constitution, et des décisions des institutions garantes de l'Etat de droit.

D'une manière plus large, ce moment fort dans la vie politique du Sénégal a montré que le changement peut s'obtenir démocratiquement à travers les urnes. C'est une des leçons majeures que le Sénégal a donné au monde, en son ensemble. L'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a mis en exergue la volonté de changement de la population et des attentes importantes en matière de souveraineté, de bonne gouvernance, de développement économique inclusif et endogène et de partenariat gagnant-gagnant».