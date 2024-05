Guinée: Le Premier Ministre Amadou Oury Bah dévoile les perspectives prometteuses du Projet Simandou

Le Premier Ministre Amadou Oury Bah, Chef du Gouvernement, a abordé avec transparence les enjeux sociopolitiques et économiques actuels de la Guinée lors d'une conférence de presse ce vendredi 10 mai 2024. Entouré de son cabinet et des membres du gouvernement, il a traité des sujets brûlants tels que la transition politique en cours, les préparatifs pour le retour à l'ordre constitutionnel et l'amélioration des services sociaux de base, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité.

Le Premier Ministre a souligné que la transition actuelle, sous l'égide du CNRD, se distingue des précédentes par son ambition de poser les fondations d'un développement durable pour la Guinée. L'objectif est de consolider ces bases et d'utiliser des outils efficaces pour un retour à l'ordre constitutionnel, garantissant ainsi des élections transparentes, crédibles et incontestables. « Nous préparons la Guinée pour les 60 prochaines années... Cette transition marquera le début d'un nouveau cycle politique, économique et social pour notre pays », a-t-il déclaré, ajoutant que le processus s'accélérera rapidement.

Concernant les futures élections, le Premier Ministre a invité les citoyens à tirer les leçons du passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Il a insisté sur l'importance de préparer la Guinée à un bond en avant institutionnel, économique et social, afin de rattraper les retards accumulés et de renforcer l'unité nationale. « La transition actuelle est une étape cruciale pour répondre aux attentes et aspirations des générations futures », a-t-il affirmé.

Convaincu que la Guinée est à l'aube d'une transformation majeure dans la prochaine décennie, le Premier Ministre a aussi souligné l'importance d'un dialogue ouvert et sincère entre le gouvernement et tous les acteurs politiques, et a annoncé l'introduction d'un nouveau format de dialogue pour renforcer l'efficacité et l'inclusion.

Le Premier Ministre Amadou Oury a également mis en lumière l'impact futur du Projet Simandou. Il a souligné l'importance capitale de ce mégaprojet pour la transformation économique de la Guinée dans les années à venir. « Les efforts actuels pour redresser notre économie vont bientôt porter leurs fruits, offrant à nos citoyens l'espoir d'un avenir prospère. Le projet Simandou est aujourd'hui le plus grand projet minier au monde.

La construction du Transguinéen est en cours, représentant des investissements colossaux qui transcendent le secteur minier. Le corridor du Transguinéen deviendra un axe économique majeur, avec la naissance de nouvelles villes et l'attraction démographique vers ces zones économiquement privilégiées. Nous nous préparons activement pour l'avenir de cette région, qui promet d'être un pôle d'attraction économique majeur, favorisant l'implantation d'unités industrielles et l'essor du secteur privé. Il est essentiel que nos concitoyens saisissent cette opportunité et se préparent à participer activement à cette évolution. »

Pour conclure, en ce qui concerne les services sociaux de base, Amadou Oury Bah a sollicité la compréhension de la population, tout en annonçant une interconnexion électrique en cours entre le Sénégal et la Guinée, ce qui promet une amélioration significative de l'accès à l'électricité.