Congo-Brazzaville: Festival de théâtre scolaire universitaire de Pointe-Noire - Un soutien aux jeunes talents

Le cercle des jeunes artistes créateurs (Cjac) organisera, du 20 au 24 mai, à Pointe-Noire le festival de théâtre scolaire et universitaire en vue de promouvoir et soutenir les jeunes talents artistiques.

Ce festival vise à fournir une plateforme aux jeunes talents de théâtre congolais du secondaire et du supérieur, un espace d'expression et d'échange. Aussi entend-il encourager la participation des jeunes à l'art théâtral, promouvoir la créativité et l'expression artistique dans la communauté.

Pour sa 11e édition, le festival proposera une série d'activités passionnantes, comprenant des prestations théâtrales mettant en lumière des nouveautés artistiques. Les participants auront l'occasion de présenter leurs œuvres originales et innovantes sur scène.

Cette année, le festival proposera également de nouvelles catégories artistiques telles que la danse, le slam, le chant, la peinture et le dessin. Cette expansion a été rendue possible grâce à un partenariat solide avec le bureau des étudiants de l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo. «Nous attendons des participants qu'ils présentent des performances théâtrales de haute qualité, témoignant d'un engagement artistique et d'une créativité exceptionnelle.

Nous encourageons également les participants à être innovants dans leur approche et à apporter une contribution significative à la scène artistique locale. Il est essentiel que les participants respectent les règles et les directives du festival, les autres participants et le public. Enfin, nous espérons que les participants profiteront de cette expérience pour enrichir leur parcours artistique et développer leurs compétences dans le domaine théâtral », a lancé Angy Mowondabeka, le directeur du festival.

« À l'endroit des participants, nous voulons vous dire que vous êtes au coeur de cet événement. Votre passion, votre créativité et votre engagement sont ce qui fait de ce festival un succès. Nous vous encourageons à vous exprimer pleinement, à explorer de nouvelles voies artistiques et à partager vos talents avec le monde. Que cette expérience soit une source d'inspiration et de croissance personnelle pour chacun de vous », a-t-il poursuivi.

Aux autorités, le directeur du festival a adressé ses remerciements pour le soutien multiforme et diverse. « Votre soutien est indispensable pour concrétiser notre vision et offrir une plateforme significative aux jeunes talents artistiques. Votre partenariat contribuera à renforcer l'impact positif de cet événement dans notre communauté et au-delà. Nous sommes reconnaissants de votre engagement envers les arts et la culture, et nous sommes impatients de collaborer avec vous pour faire de cette 11e édition un véritable succès », a-t-il dit.

Rappelons que le Cjac a pour objectif de fournir un espace d'expression artistique aux jeunes, de favoriser la créativité et le développement personnel et de promouvoir la diversité culturelle et l'inclusion. « Nos valeurs incluent le respect, la collaboration, l'innovation et l'engagement envers la communauté artistique. Nous organisons régulièrement des ateliers, des spectacles et des événements culturels pour offrir des expériences enrichissantes et inspirantes à nos membres et au public », a-t-il conclu.