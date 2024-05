Afrique: Africa CEO Forum 2024 - L'intégration continentale au coeur du rendez-vous

Rendez-vous intercontinental du secteur privé africain, la 11e édition d'Africa CEO Forum qui se tiendra du 16 au 17 mai, à Kigali, au Rwanda, réunira les leaders du continent pour débattre autour des questions qui détermineront l'avenir de l'Afrique.

L'édition 2024 d'Africa CEO Forum sur le thème « Intelligence artificielle, leadership, marché commun : comment l'Afrique peut gagner sa place à la table des puissances de demain » souligne l'urgence avec laquelle l'Afrique jusque-là minée par les crises économiques à répétition doit désormais s'affirmer sur la scène mondiale pour peser sur les questions qui détermineront son avenir et garantiront son développement. Le forum abordera quatre sous- thèmes qui sont indispensables pour l'Afrique et le secteur privé dans un contexte de défis sans précédent, à savoir le leadership, la transformation numérique et l'intelligence artificielle, l'intégration continentale et le financement.

A travers des débats, ateliers et tables rondes, les participants à cette édition exploreront les stratégies visant à atteindre les standards les plus élevés en matière de politiques publiques propices à la croissance, afin de s'assurer que les entreprises africaines sont à la pointe de l'innovation disruptive ; pour tirer parti du poids collectif de l'Afrique grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et pour surmonter de manière créative les obstacles au financement des ambitions de l'Afrique.

Pensé pour susciter des solutions concrètes, le sommet de Kigali accéléra de nouvelles réussites africaines. « Nous en appelons à notre communauté de dirigeants afin qu'ils reconnaissent les conséquences structurelles et durables des actions qu'ils entreprennent en ce moment critique. Le forum sera le creuset de stratégies et de partenariats novateurs qui doivent propulser le continent vers les opportunités de demain », a déclaré Amir Yahmed, président de l'Africa CEO Forum.

La 11e édition de l'Africa CEO Forum, qui marque plus d'une décennie de rassemblements de premier plan des dirigeants, investisseurs, innovateurs et décideurs politiques parmi les plus influents d'Afrique, accueillera cette année plus de deux mille décideurs des secteurs public et privé, dont plus de neuf cents chefs d'entreprises. Aussi, plusieurs chefs d'Etat sont attendus, confirmant le rôle contrôle du forum dans la promotion du dialogue et des partenariats de haut niveau. Ces dirigeants uniront leurs forces à celles des participants pour contribuer à un effort collectif qui promet de tracer une nouvelle voie pour l'avenir économique de l'Afrique.

Fondé en 2012 par Jeune Afrique Média Group, l'Africa CEO Forum est la plateforme de référence du secteur privé africain. Il réunit chaque année les décideurs des plus grandes entreprises africaines, investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales, chefs d'Etat, ministres et représentants des principales institutions financières actives sur le continent. Il propose également l'événement WFC the summit, consacré aux femmes dirigeantes et a lancé en 2019 l'Africa CEO Network, un réseau puissant et influent des décideurs en Afrique qui prolonge l'expérience de l'Africa CEO Forum toute l'année.