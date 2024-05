Congo-Brazzaville: Concours du jeune entrepreneur de l'année - Le pays parmi les pays éligibles

Jusqu'au 31 juillet, les entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans et ayant la nationalité de l'un des pays membres des zones UEMOA, Cémac, de la Guinée ou de la République démocratique du Congo, peuvent postuler à la 7e édition du concours du Jeune entrepreneur de l'année dénommé Prix BKJD.

Initié par la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou, le Prix BJKD est une initiative destinée à récompenser après sélection par voie de concours les meilleures entreprises présentées par de jeunes entrepreneurs. Il a pour vocation d'accompagner financièrement et techniquement, avec des formations bien ciblées, les entrepreneurs aux projets innovants et à fort potentiel, soucieux d'améliorer leur capacité de production.

Pour participer à la 7e édition, chaque candidat doit répondre à plusieurs critères, à savoir diriger une entreprise en cours de développement et régulièrement constituée et immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier ; avoir son siège social dans l'un des pays membres des zones UEMOA, Cémac, de la Guinée Conakry ou de la RDC. Les inscriptions se font en ligne sur le site web du programme où est également disponible le règlement du concours.

Dotation

Dans le cadre du Prix BJKD 2024, chaque lauréat bénéficiera d'un accompagnement financier et technique destiné à l'aider dans le développement de son entreprise. Les prix attribués seront notamment le Grand Prix Janine Diagou d'une valeur de 25 000 000 FCFA repartis par 15 000 000 FCFA en espèce et 10 000 000 FCFA en formation et mentorat ; le Prix Nsia équivalant à 10 000 000 FCFA ; le Prix de l'innovation technique et de la digitalisation à hauteur de 5 000 000 FCFA ; le Prix de l'entrepreneuriat féminin estimé à 5 000 000 FCFA et enfin le Prix de la meilleure performance d'une valeur de 3 000 000 FCFA.

" Ces sommes sont destinées exclusivement et intégralement au financement du processus entrepreneurial, à la poursuite du développement de l'entreprise existante. Lesdites sommes seront payées aux lauréats par virement bancaire. Les prix ne pourront être échangés contre d'autres dotations, contre leur valeur en argent ou contre une devise de toute nature et pour quelque cause que ce soit. Les dotations sont personnelles, pas cessibles et ne pourront faire l'objet d'aucune contestation. La remise effective des prix se fera après la formation technique ", a indiqué Olga Djadji, présidente du jury du Prix BJKD.