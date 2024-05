Congo-Brazzaville: « Fonds pour les pionniers créatifs 2024 » - Une opportunité pour les organisations culturelles et créatives

La fondation Moleskine demande aux créatifs et organisations non gouvernementales à vocation culturelle et créative à soumettre leurs candidatures en vue de prendre part au Creativity Pioneers Fund (CPF), traduit en français par Fonds pour les pionniers créatifs, d'ici le 27 mai.

CPF catalyse le changement social transformationnel en investissant, en connectant et en défendant les organisations culturelles et créatives qui font progresser des pratiques audacieuses et non conventionnelles pour construire un monde plus juste, inclusif et équitable. Le programme soutient également les organisations à but non lucratif qui renforcent le rôle essentiel de la créativité dans l'impact social et qui participent activement au développement des compétences créatives.

En outre, le CPF fournit un financement sans restriction sous la forme d'une subvention de 5 000 € environ 3 281 265 FCFA aux organisations pour les aider à maintenir leurs fonctions et programmes essentiels. Toutefois, cette micro-subvention ne représente qu'un point de départ pour un système de collaboration plus étendu et à long terme vers un modèle de plate-forme qui fournit aux pionniers de la créativité un accès à plus d'opportunités financières, à un soutien en nature et en savoir-faire, à des opportunités de mentorat et d'apprentissage, à des échanges entre pairs et une mise en réseau.

%

Le processus de candidature adopte une approche inclusive, comprenant un formulaire simple dans lequel les candidats sont invités à approfondir leur organisation de manière globale, plutôt que de soumettre une proposition de projet. Toutes les informations recueillies sont pertinentes pour que la Fondation Moleskine puisse évaluer et analyser de manière exhaustive le secteur.

Pour soumettre la candidature, les candidats devront créer un compte sur la plateforme Optimy et renseigner un formulaire en ligne dans la même langue que celle qu'ils utilisent pour rédiger leur candidature. Signalons que la plateforme Optimy fonctionne mieux sur Google Chrome, Firefox, Edge ou Safari et non sur Internet Explorer. Le formulaire de candidature est disponible en plusieurs langues. En postulant, les candidats devront au préalable prendre connaissance des lignes directrices pour voir quelles organisations sont éligibles, les étapes et les critères du processus de sélection. « En tant qu'organisation apprenante, nous souhaitons profondément comprendre la communauté mondiale des pionniers de la créativité afin de les soutenir efficacement et d'amplifier leurs récits », a déclaré la Fondation Moleskine.