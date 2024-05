Congo-Kinshasa: Voir ou revoir - « I'm chance » de Marc-Henri Wajnberg

« I'm chance » raconte la vie mouvementée d'un groupe de jeunes filles vivant dans les rues de Kinshasa. Vie de rue et de paradoxes, Chancelvie et ses amies affrontent le monde et ses difficultés avec sourire et résilience.

Après avoir expérimenté avec " Kinshasa now " la réalité virtuelle emmenant le spectateur dans les rues trépidantes de la capitale congolaise, le réalisateur belge, Marc-Henri Wajnberg, est revenu au devant des écrans en 2022 avec son film " I am chance" présenté en avant-première au festival Millenium. L'oeuvre se veut un instantané de Kinshasa, mégalopole d'une Afrique colorée, pop et artistique. Kinshasa est l'autre personnage du film dont les mille voix rythmées forment un choeur avec celles des filles.

Produit par Wajnbrosse, " I am chance" s'ancre dans une réalité genrée afin de porter plus largement un regard politique sur les violences invisibilisées de la modernité. À travers le regard et le vécu de Chancel vie et de sa bande vivant dans les rues de Kinshasa, ce film transporte entre histoire et mémoire, entre sororité et espoir. Ensemble, les protagonistes de l'oeuvre bousculent les codes, crient de rage, interrogent notre humanité et affrontent des violences quotidiennes.

" Le film I am chance parle de la vie des filles qui vivent dans les rues de Kinshasa. Mais cette situation est inhérente au monde entier, plus de 120 millions d'enfants survivent dans les rues sur tous les continents. Cette problématique vient innerver et toucher d'autres problématiques plus globales comme les questions relatives à l'éducation, à la santé, à la famille, mais aussi l'écologie et les droits de l'enfance, qui sont toutes présentes dans le film à des curseurs différents. Fabriquer ce film avec elles, c'était aussi ma façon d'agir ", estime le réalisateur.

Au casting de ce documentaire, on retrouve Chancelvie Kaponge, Shekinah Sonco, Dodo Mbondo-Bumi, Gracia Matondo et les artistes de Ndaku La vie est belle : Bonanza Amigo, Duda Léonard Niwaza, Junior Mungongu, Nada Tshibwabwa, Patrick Kitete, Precy Numbi, Sarah Ndele, Shoty Ndjoli.

Marc-Henri Wajnberg est un réalisateur belge né en 1953. Il a étudié le cinéma à l'INSAS, à Bruxelles. Il est également scénariste, comédien et dirigeant de la société Wajnbrosse Productions.