Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - La direction générale et l'intersyndicale exhortées à oeuvrer pour l'intérêt du pays

En séjour de travail à Pointe-Noire, Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a dirigé le 6 mai une séance de travail entre le Port autonome de cette ville et l'intersyndicale visant à aplanir les zones d'ombre contenues dans la concession accordée au Groupe Albayrak.

La réunion a été mise à profit en vue de chercher des solutions ensemble pour l'intérêt de la République et de l'institution portuaire à la suite de la convention conclue par le Port autonome de Pointe-Noire avec le Groupe Albayrak. Aussi, elle a permis aux deux parties de comprendre les difficultés et enjeux contenus dans cette convention et d'entrevoir des solutions profitables à tous.

« Cette séance de travail nous a permis de comprendre les difficultés et les enjeux que regorge cette concession pour laquelle l'intersyndicale a émis et découvert certaines aspérités du document ainsi que le port qui a laissé certaines ouvertures à l'intersyndicale de pouvoir exploiter le document à bon escient. Cela nous a permis de parvenir à des conclusions qui sont nécessairement bonnes pour la bonne marche du Port autonome de Pointe-Noire et pour le pays », a dit le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande.

Ainsi, la direction générale du Port autonome de Pointe-Noire et l'intersyndicale, eu égard aux enjeux stratégiques de développement du port et soucieuse de garantir un climat serein au sein de l'entreprise se sont engagées à privilégier le dialogue et la concertation.