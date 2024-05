Afrique: Fonds « La francophonie avec elles » - Une initiative dédiée aux femmes africaines

Le fonds « La francophonie avec elles » est un dispositif de solidarité ayant vocation à renforcer l'autonomisation économique et sociale des femmes en situation de vulnérabilité dans une perspective de développement. Pour cette 5e édition, les femmes des pays francophones sont appelées à postuler.

Au cœur des efforts visant à atteindre l'égalité des sexes, ce projet émanant de l'Organisation internationale de la francophonie se distingue par ses ambitions. Le fonds « La francophonie avec elles », axé sur l'autonomisation économique des femmes, représente un moteur de développement socio-économique, spécifiquement dédié aux femmes francophones. Lancé en 2020 sous l'impulsion de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, pour soutenir les femmes vulnérables pendant la crise sanitaire de Covid-19, ce fonds a rapidement démontré son efficacité au cours de ses quatre premières années d'existence.

La cinquième édition de ce programme de soutien qui se tiendra sur le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme » ne se contentera pas seulement à mettre en lumière les femmes, mais rappelle que cet investissement est le levier puissant pour l'ensemble de la société, pour propulser ainsi l'égalité des sexes bien au-delà d'un objectif à atteindre. Malgré des progrès significatifs, l'Afrique reste confrontée à des obstacles systématiques en matière d'égalité des sexes. Les femmes africaines se heurtent à des barrières persistantes dans l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi et à la sphère politique, entravant ainsi leur plein épanouissement et créant un déséquilibre socio-économique et politique persistant.

« Investir en faveur des filles et des femmes, c'est leur donner les moyens de leur autonomisation, c'est leur donner un accès équitable à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. En outre, les femmes tendent à réinvestir davantage de leurs revenus au sein de leur famille et de leur communauté, favorisant le développement local. En renforçant leur autonomie, nous renforçons également la capacité globale de la société à faire face à ces défis et à s'adapter à un monde en constante évolution », indique le communiqué des organisateurs.

Dans le panorama de la coopération internationale, le fonds « La francophonie avec elles » se présente comme solution pour promouvoir l'autonomisation économique et sociale des femmes à travers des actions concrètes de terrain, contribuant ainsi au développement durable des communautés. En incarnant les valeurs d'égalité et de solidarité portées par la Francophonie, ce fonds travaille à améliorer la participation et l'inclusion des femmes dans la vie économique et sociale, en facilitant leur accès au marché de travail, à la propriété foncière, aux financements et en les soutenant dans le développement des activités génératrices de revenus.

A ce jour, ce sont plus de deux-cent cinquante initiatives concrètes qui ont été soutenues, bénéficiant près de cinquante-sept mille femmes issues de trente-trois pays francophones. Cette initiative se distingue par sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des femmes au niveau local, dans divers domaines, allant du soutien à l'entreprenariat, à la création de coopérative, en passant par l'emploi.