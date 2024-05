Madagascar: Ladies Makis contre Springboks - Le petit poucet face à l'ogre

Madagascar affronte l'Afrique du Sud en clôture de l'Africa Women's Cup 2024. C'est un combat perdu d'avance mais, sur le terrain, les Ladies Makis sont prêtes à relever le défi.

Sur ses deux matchs joués à l'Africa Women's Cup qui prendra fin ce dimanche au stade Makis Andohatapenaka, les Ladies Makis de Madagascar ont montré deux visages: plus conquérantes et très déterminées contre le Kenya, crispées et dominées physiquement contre les Camerounaises. Pour boucler la Coupe d'Afrique à la maison ce dimanche, avec un statut de petit poucet, les Ladies Makis doivent montrer d'autres facettes pour défier l'ogre sud-africain dans une sorte de finale entre les deux pays.

Depuis le début de l'Africa Women's Cup, les Springboks sont intouchables et ont montré une belle maîtrise sur tous les compartiments du jeu. Leur premier match d'ouverture contre les Camerounaises avec leur victoire facile sur le score de 55-0, confortée par une victoire facile sur le score de 63-5 devant les Kényanes, ne présage rien de bon pour le clan malgache.

Leur style de jeu est simple mais efficace : faire un gain de terrain, botter en touche, former un maul et pousser en cocotte. La "cocotte" en rugby est une phase de jeu appelée ballon porté. Autrement dit, une cocotte est un regroupement de joueurs debout, composé au minimum du porteur du ballon, d'un soutien de son équipe face à l'équipe adverse. Le but étant de progresser, désaxer, et avancer en marchant vers le camp adverse.

La route est longue

Cette confrontation de dimanche contre l'Afrique du Sud a une importance capitale pour les deux équipes. Le pays qui remporte le WXV3 est promu en WXV2. Les pays regroupés dans le WXV2 se battront pour le ticket de la Coupe du monde qui se jouera en Angleterre l'an prochain.

Antsoniandro Andrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby, apporte une précision sur la compétition internationale féminine par la World Rugby : le WXV. « C'est un tournoi qui réunit dix-huit équipes divisées en trois catégories selon leur niveau : le WXV1, le WXV2 et le WXV3. En WXV1, il n'y a pas de promotion ni de relégation. La compétition est disputée au Canada. Le WXV2 est joué en Afrique du Sud. Le pays qui finit sixième est relégué en WXV3. Le WXV3 est organisé aux Émirats arabes unis, à Dubaï, où Madagascar va participer cette année à la fin du mois de septembre et début octobre », confie le DTN.

Et lui de continuer : « Le pays qui remporte le WXV3 est promu en WXV2. Le pays qui termine à la dernière place (WXV2) dispute un barrage de relégation contre la nation non qualifiée la mieux classée selon les critères de World Rugby. Les six équipes les mieux classées (qui ne sont pas encore qualifiées via leur compétition régionale) se qualifient pour la Coupe du monde 2025.

Face à ces péripéties, la route est encore longue pour les Ladies Makis de Madagascar. La première ou la deuxième place à cette Coupe d'Afrique à la maison n'est qu'une étape pour aller en vraie Coupe du monde d'Angleterre l'an prochain.