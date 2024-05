Madagascar: Peinture - Une Malgache envoie ses oeuvres sur la Lune

Tara Shakti, une artiste peintre malgache résidant à Paris, a été sélectionnée par Samuel Peralta, le fondateur canadien du Lunar Codex, pour envoyer ses œuvres sur la Lune en novembre.

Tara Shakti, artiste malgache, a été choisie pour envoyer cinq de ses œuvres sur la surface lunaire lors de deux missions prévues pour novembre 2024 et février 2025, à bord de l'atterrisseur Griffin d'Astrobotic.

Ces œuvres seront envoyées lors de la même mission que le rover Viper de la Nasa, à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Cette annonce représente non seulement un moment historique pour l'art malgache, mais aussi un jalon significatif dans l'histoire de l'humanité.

Tara Shakti devient ainsi la première et seule artiste malgache parmi les trente mille artistes sélectionnés dans le monde entier, et la onzième en France à rejoindre cette aventure intergalactique. Madagascar est le 234e pays participant, sur deux cent trente-sept, grâce à la sélection des œuvres de Tara Shakti.

«Tout cela me touche profondément, sachant que mes œuvres seront préservées sur la Lune pour les générations futures. J'espère qu'elles seront une source d'inspiration et de réflexion, incitant les futurs explorateurs de l'espace à contempler la beauté et la diversité de notre monde ainsi que notre créativité humaine», exprime Tara Shakti.

Exploration artistique

Les cinq œuvres sélectionnées sont «Autoportrait», «La Reine», «Astrochelys Radiata», «Archive III» et «The Keepers of the Lost Wisdom». Ces œuvres, soigneusement choisies par le curateur Samuel Peralta, fondateur canadien du Lunar Codex, captivent l'imagination par leur profondeur émotionnelle et leur expressivité unique.

Né des terres riches et culturellement vibrantes de Madagascar, l'art de Tara Shakti transcende désormais les frontières terrestres pour s'élancer dans le cosmos. Sa sélection pour cette mission révolutionnaire n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une carrière consacrée à l'expression authentique et à l'exploration artistique.

«L'idée d'envoyer des œuvres d'art sur la Lune semblait tout droit sortie d'un de ces romans de science-fiction que j'aimais tant. Mais un jour, cette idée est devenue une réalité palpable lorsque j'ai reçu un message de la part de M. Peralta sur les réseaux sociaux m'invitant à soumettre mon portfolio pour être considérée dans le cadre du projet Lunar Codex. C'était comme si toutes mes passions et mes rêves d'enfant se rencontraient en un seul moment magique.

Choisir les cinq œuvres à envoyer a été à la fois exaltant et déchirant. Chaque pièce représentait une partie de moi-même, une histoire que je voulais partager avec le monde. Mais finalement, celles qui ont été sélectionnées, je l'espère, captureront l'imagination des futurs explorateurs lunaires et inspireront les générations à venir,» explique-t-elle.

En plus de sa participation à la Biennale de Dakar en novembre, Tara Shakti prépare une exposition solo en septembre à la galerie Zero privé à Londres, curatée par le propriétaire O. Paul Andrew. De plus, ses œuvres ont récemment rejoint la fameuse collection privée d'O. Paul Andrew, ouvrant de nouvelles portes pour son travail artistique.