Madagascar: Jeux de l'ACNOA - Les pongistes et basketteurs au top

Madagascar brille en or aux Jeux de l'Acnoa (Association des comités nationaux olympiques d'Afrique) Zone 7 dédiés aux moins de 18 ans. L'événement qui a duré quatre jours a pris fin hier aux Seychelles. Deux disciplines, en l'occurrence le tennis de table et le basketball 3x3, ont assuré à 100% en raflant les médailles d'or en jeu.

Après les deux médailles d'or par équipe, les pongistes ont réalisé, hier, un doublé en or dans les épreuves individuelles. Les finales ont été une affaire entre Malgaches. Chez les garçons, Rhandy Rakotondrazaka s'est hissé sur la plus haute marche du podium en s'imposant contre son compatriote Riva Rakotoarisoa en finale. Du côté des filles, Océane Rakotondrazaka a disposé de Fitia Rasoanirainy.

En basketball 3x3, Madagascar a aussi assuré le doublé. L'équipe masculine, formée par Loïc Andrianjatovo, A'ranty Rasetriarivony, Moralily Famenontsoa et Ulrich Alphe Voahasy, a défait les Comoriens 21 à 9 en finale. La formation féminine, constituée par Estelle Rakotomanana, Harena Randriamasimanana, Fideline Rasoarivelo et Sahaza Rasolofonjanahary, a, quant à elle, défait sèchement les Seychelloises par 21 à 0.

En natation, en plus des dix médailles d'or ravies durant les trois premières journées, les nageurs ont rajouté deux de plus hier, remportées par Baritiana Mathieu Andriampenomanana et Miranda Razafindrandretsa en 100m nage libre, outre les six autres en argent. Et en beach-volley, la Grande île, comme aux Jeux des îles, a raté la dernière marche.

Chez les garçons, le duo Alane Guillet-Bradley Andrianjafy s'est incliné devant les Comoriens 11/21 14/21. Et chez les filles, Safidy Tsimialona et Aro Randraimarosa, ont été battues par les Comoriennes, 19/21 17/21. Madagascar termine en tête du tableau des médailles devant les quatre pays en lice, en l'occurrence Maurice, Seychelles, Comores et Djibouti. La délégation sera de retour au pays cet après-midi.