Madagascar: Le Lean management au service des artisans malgaches

Rencontres. La Conférence des bailleurs du secteur du tourisme et de l'artisanat, organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, s'est déroulée hier toute la journée au Radisson Blu Ambodivona.

Sous l'égide de Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, cette conférence a réuni plusieurs partenaires du ministère afin de consolider les efforts et les soutiens en faveur des artisans bénéficiaires du programme mis en place par le ministère.

Dans cette optique, Amélioration continue par les employés (ACPE), une entreprise spécialisée dans le Lean management, a signé une convention de partenariat pour appuyer le ministère dans le développement des compétences et l'accompagnement des artisans. La démarche vise à intégrer la philosophie Lean à travers des approches visant à améliorer leurs processus de production, ainsi que des accompagnements pour renforcer leur leadership et leurs capacités managériales. Ce partenariat apportera de nombreux bénéfices aux artisans malgaches.

« Ce partenariat a pour objectif d'apporter notre expertise en Lean management afin de renforcer les compétences et les aptitudes des artisans. Face à un marché concurrentiel de plus en plus difficile à l'échelle mondiale, nos artisans ne peuvent plus compter uniquement sur leurs « talents » pour être compétitifs : la création d'une réelle valeur ajoutée devient cruciale et c'est là que le Lean sera un atout majeur pour eux. Pour nous, c'est une fierté d'apporter notre contribution pour faire rayonner encore plus le savoir-faire malgache », affirme Karine Razafindrakoto, directrice générale adjointe d'ACPE.

Ce partenariat permettra ainsi à plus de 600 artisans de bénéficier d'un accompagnement et d'un renforcement en compétences pendant un an.